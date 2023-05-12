Происшествия 12 мая 2023, 19:39 Стала жертвой или сбежала? Что известно об исчезновении 22-летней россиянки на Филиппинах Криминалист Игнатов: в поисках Юлии Чумак в Маниле должно помочь посольство России Викимедиа

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Молодая россиянка поехала работать в столицу Филиппин и почти неделю не выходит на связь с родными. Однако есть подозрение, что пропавшая решила сбежать: ее подруга заявила, что девушка даже не прилетала в Манилу. Все, что известно о случившемся, — в материале «360».

Кто такая Юлия Чумак

Гражданка России Юлия Чумак пропала без вести на Филиппинах. Родные сообщили, что 22-летняя москвичка — выпускница МГТУ имени Баумана, ей предложили должность frontend-разработчика в компании MetroCity AI, офис которой расположен в Маниле.

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Девушка прилетела туда 6 мая, но спустя примерно девять часов после приезда перестала отвечать на сообщения и звонки. Мать пропавшей обратилась к россиянам, проживающим в столице Филиппин, с просьбой сходить в офис и узнать, что могло произойти с ее дочерью. Однако в компании о Юлии никто ничего не знал.

Диппредставители запросили дополнительную информацию о планах девушки и посоветовали написать заявление о пропаже для российской полиции. Так можно будет объявить в розыск по линии Интерпола.

Telegram

Представители филиппинской компании MetroCity AI утверждают, что никогда не слышали о Юлии Чумак и не приглашали ее ни на какую должность.

Компания опубликовала в соцсетях дисклеймер — письменный отказ от ответственности во всем, что касается происшествия с «девушкой из России». Айтишники подчеркнули, что они не участвуют ни в какой незаконной деятельности.

«MetroCity AI уже координирует свои действия с Национальной полицией Филиппин в связи с ложными утверждениями о предполагаемом предложении работы от нашего стартапа и связанной с этим пропавшей русской девушкой. Отдел по борьбе с киберпреступностью сейчас проводит расследование», — говорится в заявлении.

Соцсети

Пропала или сбежала?

Дядя пропавшей девушки в беседе с «360» охарактеризовал племянницу как здорового и адекватного человека. Однокурсница Чумак отметила, что Юлия очень умная, хотя немного замкнутая. Она никогда не отказывала на просьбы о помощи.

«О ее хобби не знаю, лично знаком не был. Училась она средне, как и все. Не забивала на учебу, но и среди первых не была. Просто училась. Человек достаточно общительный и веселый с виду», — рассказал еще один знакомый пропавшей.

Юлия Чумак / Соцсети

Некоторые друзья Юлии предположили, что она выдумала историю с работой и не прилетала на Филиппины. Известно, что Чумак должна была прибыть в Манилу транзитом через Стамбул.

Из-за слива в Сеть личных данных матери пропавшей ее начали терроризировать сообщениями якобы от дочери. Друзья также подчеркнули, что не ведут никаких сборов денег и все, кто пытается это делать от имени знакомых и родных Чумак, — мошенники.

Поисками занимаются более 100 волонтеров, они обратились в авиакомпанию Gulf Air: именно их самолетом Чумак должна была прилететь из Стамбула. Однако имени девушки в базе данных не нашлось, сообщил Telegram-канал Mash.Филиппинское Бюро иммиграции и депортации также настаивает, что Юлия не въезжала в страну, написал «Большой город».

Зато, предположительно, нашлась подруга пропавшей, которая живет в Маниле. Она призналась, что девушка не собиралась прилетать на острова и просила прикрыть ее. Якобы на самом деле Чумак планировала остановиться Турции.

Скриншоты из открытой группы россиян на Филиппинах в Telegram / Telegram

Все зависит от местной полиции

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов заявил в разговоре с «360», что в поисках девушки должно помочь российское посольство: оно будут контролировать работу местной полиции.

Все что угодно могло произойти. Девушка могла попасть в какую-то компанию, довериться каким-то случайным людям, ее могли просто привести в бесчувственное состояние с помощью каких-то препаратов. Михаил Игнатов

Чтобы выяснить, что именно произошло, полиция должна проверить манильские притоны, узнать, какие девушки там находятся, добавил криминалист. Это работа местных властей, ведь Филиппины — другое государство, у российских следователей там оперативных и юридических возможностей. Собеседник «360» не стал скрывать, что возможен и печальный исход.

«Нужно с подругой поговорить: чем она занимается, какие у нее связи, знакомства, на что она там живет. Возможно, от нее кто-то узнал, что прилетает девушка из России, что у нее с собой некая денежная сумма или что она симпатичная», — подчеркнул Игнатов.

Аэропорт Манилы / Telegram

Безопасность прежде всего

Находясь за границей, опасно заводить какие-либо беседы с незнакомыми людьми, предупредил криминалист. Нельзя соглашаться на предложения незнакомцев, какими бы заманчивыми они ни были.

Беспечность может обернуться секс-рабством или участием в наркотическом бизнесе. Кроме того, у преступников есть свои коррумпированные полицейские — они могут обвинить иностранца в нарушениях и под угрозой тюрьмы будут вынуждать работать на нелегальный бизнес.

Если вы едете по приглашению, значит, едете непосредственно в то место, куда вас пригласили, и до момента прибытия ни с кем ни в какие контакты не вступаете. Родные, близкие должны знать каждое ваше передвижение, ваше окружение. Михаил Игнатов

Сегодня в любом смартфоне можно настроить GPS-навигатор, который будет отслеживать путь пользователя в любой точке мира, объяснил Игнатов. Существуют и другие специальные приложения, помогающие определить местонахождение человека.

Опасные Филиппины?

Различные интернет-издания растиражировали предположения о том, что девушка стала секс-рабыней или жертвой «черных трансплантологов». Негативные прогнозы могут быть обоснованы: Филиппины, в частности Манилу, на сайте Onedayoneplace.ru характеризуют как опасное место.

Филиппины / Telegram

Приезжим настоятельно не рекомендуют вечерние прогулки по городу: за последние несколько лет уровень криминальных происшествий там значительно вырос. Впрочем, и днем не стоит носить при себе большие суммы наличных и дорогие украшения, предупредили авторы материала на сайте Tripbest.ru.

Туристы могут легко стать жертвами карманников и мошенников, а по городу лучше всего передвигаться на такси. Пышным цветом в этом островном государстве цветет коррупция, часто случаются эпидемии, в том числе гепатита групп А, В, Е.