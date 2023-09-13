Происшествия 13 сентября 2023, 15:19 Нападение ВСУ на Севастополь. Что известно о целях и ракетах, которыми могли нанести удар Военный эксперт Матвийчук: ВСУ могли атаковать Крым ракетами «Нептун» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Целью очередной атаки Украины на Севастополь стал старейший завод, на котором более двух веков ремонтируют и строят морские суда. Хотя большую часть ракет ВСУ удалось сбить, несколько боеголовок смогли ранить сотрудников и нанести ущерб самому предприятию.

Удар по заводу в Севастополе

ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли удар по севастопольскому судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Над городом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила семь крылатых ракет. Однако несколько боеголовок попали по предприятию — там начался пожар.

Кроме того, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота. Все морские дроны неприятеля уничтожил российский патрульный корабль «Василий Быков».

По официальным данным, пострадали как минимум 24 сотрудника севастопольского завода. Также крылатые ракеты противника повредили два корабля, которые стояли в сухих доках на плановом ремонте. В Министерстве обороны подчеркнули, что их полностью восстановят и вернут на боевую службу.

РИА «Новости»

Цель атаки

Киев в очередной раз показал, что усвоил террористические методы и демонстрирует неприкрытый экстремизм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что нападения на полуостров продиктованы завистью украинских властей, перерастающей в жажду мести. Тем не менее любые попытки запугать крымчан не сработают: они еще в 2014 году не пожелали мириться с новым украинским режимом.

Ночная атака вынудила власти снова перекрыть движение по Крымскому мосту. Вскоре его восстановили. Пока транспорт проходит в реверсивном режиме по крайней правой полосе. К 1 ноября планируют запустить двусторонний поток.

Чем могли наносить удары

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» предположил, что при нападении на Севастополь ВСУ использовали дозвуковые маловысотные противокорабельные крылатые ракеты типа «Нептун» украинского производства.

«Других крылатых ракет пока в ВСУ просто нет. Скорее всего, „Нептуны“ запустили со стороны Измаила, Очакова или Одессы», — объяснил он.

Телеканал «360»

Эксперт отметил, что со стороны России последует адекватная реакция на этот налет. К примеру, вполне справедливо разрушить предприятие по производству или сборке «Нептунов». Также стоит нанести удар по портам того же Измаила и другим объектам украинской инфраструктуры, добавил собеседник «360».

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что атаковать Крым помогла авиация. В таком случае ВСУ могли использовать западные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, написал Telegram-канал «Политика страны».

Героический завод Севастополя, который атаковали ВСУ

Атака именно на Севастопольский морской завод неслучайна. Это легендарное предприятие ведет свою историю от 1783 года. Тогда на западном берегу Южной бухты заложили четыре каменных здания, в числе которых была и кузница для ремонта пришедших кораблей.

Со временем Севастопольское адмиралтейство (именно так назывался будущий завод) обзавелось не только более мощным производством, но и уникальными пятикамерными сухими доками. Это было крупнейшее гидротехническое сооружение в Европе, позволявшее значительно продлевать жизнь кораблям.

Завод прославился строительством первых трехбашенных эскадренных броненосцев «Чесма» и «Синоп» — именно они положили начало Черноморскому броненосному флоту. Здесь же построили бронепалубный крейсер «Очаков» и достраивали знаменитый броненосец «Потемкин».

В годы Великой Отечественной заводчане вернули в строй сотни боевых кораблей, ремонтировали танки, делали минометы и огнеметы, противотанковые мины и ручные гранаты. Построили бронепоезд «Железняков» и плавучую зенитную батарею «Не тронь меня».

После войны страна нуждалась в самоходных плавучих кранах, работающих и в защищенных акваториях, и в открытых прибрежных районах морей. Зарубежных аналогов не было, так что севастопольцы построили свой. Так появился плавучий кран «Черноморец» грузоподъемностью 100 тонн. Он получил Государственную премию СССР.

Пресс-центр Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе

При Украине завод быстро приватизировали и худо-бедно подкармливали господдержкой. С возвращением Крыма в Россию предприятие перешло в федеральную собственность и теперь находится в подчинении министерства промышленности и торговли.