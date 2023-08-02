Происшествия 02 августа 2023, 23:41 Отравление или болезнь. Что известно о смерти школьницы в детском лагере Приамурья Психиатр Шуров: причину гибели девочки в детском лагере «Строитель» покажут экспертизы Pxhere

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В детском лагере в Благовещенском районе Приамурья при странных обстоятельствах умерла девочка. Незадолго до гибели она стала необычно себя вести. Предварительно известно, что смерть ребенка не носит криминальный характер. Однако врачи пока не исключают возможность каждой из нескольких версий произошедшего. «360» собрал все, что известно об этом случае.

СК начал доследственную проверку

Девочка скончалась после отдыха в детском лагере «Строитель», сообщили СМИ со ссылкой на СК России по региону.

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Ребенок отдыхал в летней смене, когда его поведение стало странным: девочка не давала к себе прикоснуться, а также периодически вздрагивала и подпрыгивала. Ее госпитализировали, но медики не смогли помочь юной пациентке.

По предварительным данным, ничего криминального в смерти несовершеннолетней нет.

«Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы», — указали в СК.

РИА «Новости»

Ситуацией также заинтересовалась прокуратура Приамурья. СМИ со ссылкой на ведомство отмечали, что сейчас причины смерти ребенка устанавливаются.

«По результатам установления [причины смерти] при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

Возможные причины таких симптомов

В больницу девочку доставили из лагеря в селе Натальино, уточнил источник «Известий». Он также отметил, что ребенок вздрагивал и подпрыгивал, не давая врачам прикоснуться.

«У ребенка начались судороги. Врачи считают, что девочка отравилась неизвестным веществом. Возможно, причиной ее поведения стало заболевание нервной системы», — сказал собеседник издания.

Pxhere

Он также сообщил, что тело отправили на экспертизу, чтобы установить причину отравления.

Изменения в поведении девочки заметили вожатые в лагере, писал Telegram-канал Shot. По его версии, медики не смогли сразу поставить диагноз и рассматривали две версии, одна из которых — отравление неизвестным веществом. В качестве другой предполагали инфекционное заболевание нервной системы.

Психиатр и нарколог Василий Шуров отметил, что не исключает ни один из предположенных вариантов. В беседе с Пятым каналом он пояснил, что необычное поведение у ребенка незадолго до смерти, в частности, могло вызвать отравление психоактивными веществами.

К сожалению, нельзя исключить в том числе и психоактивные вещества, которые изменяют сознание, и человек себя ведет неадекватно. Мы видим таких людей под действием синтетических наркотиков, которые голые по улице бегают и непонятно что творят. Василий Шуров нарколог

Специалист допустил, что у девочки могло быть инфекционное поражение центральной нервной системы — к примеру, энцефалит или менингит. Подобные болезни тоже дают высокую летальность и протекают по типу психозов с измененным сознанием.

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Кроме того, нарколог не исключил, что подобное поведение девочки мог вызвать острый психоз, связанный с попаданием в новую обстановку в детском лагере. Еще одна причина — последствия травмы головы.

Истинную причину гибели ребенка можно будет установить только по результатам вскрытия и токсикологического исследования, заключил Шуров.