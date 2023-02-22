Происшествия 22 февраля 2023, 14:07 Личная неприязнь соседа унесла жизни семи человек. Что известно о поджоге здания гостиницы в Москве СК: причиной пожара в гостинице МКМ в Москве стал поджог из-за личной неприязни РИА «Новости»

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В центре Москвы произошел пожар в 16-этажном здании бывшего общежития, первые этажи которого переделали под гостиницу МКМ. Причиной случившегося назвали поджог — по предварительным данным, виноват один из жителей, питавший «личную неприязнь» к соседям. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. «360» собрал главное к этому часу и узнал у специалистов, как действовать в подобных ситуациях.

Пожар произошел вечером 21 февраля на пятом этаже 16-этажного дома по улице Международной. На первых четырех этажах находится гостиница МКМ, на остальных — квартиры бывшего общежития, которые перевели в жилой фонд.

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Сперва огонь распространился на 100 квадратных метров. С пламенем боролись 129 человек и 43 единицы техники, сообщили в МЧС.

Примерно через час возгорание удалось локализовать, из здания спасли 50 жителей, всего эвакуировали 200 человек. Для них организовали пункт временного размещения.

На месте пожара / РИА «Новости»

«Нас переселили на одну ночь в хостел из-за пожара, потом выгнали на улицу. Сейчас администратор по телефону предлагает вернуться и говорит, что деньги за проживание — 20 тысяч рублей — не вернут. А четвертый этаж весь залит водой, там воняет. Руководства нет. С кем решать, непонятно», — рассказала РИА Новости одна из жительниц гостиницы.

Последствия пожара в сгоревшей квартире в здании на Международной улице в Москве / РИА «Новости»

Погибшие и раненые

В 23:43 пожар полностью потушили. В МЧС сначала заявили о шести погибших и девяти пострадавших. Но позже выяснилось, что погибли семеро, в том числе двое детей, 11 человек пострадали.

Восемь взрослых в тяжелом состоянии отвезли в институт имени Склифосовского, еще двум оказали помощь амбулаторно. Пострадавшего ребенка доставили в детскую городскую больницу имени Филатова, сообщило РИА «Новости».

В СК уточнили, что все погибшие отравились угарным газом.

Причины пожара

Первые сообщения о случившемся поступили в экстренные службы в районе 21:00. Как сообщил источник «360», в МЧС позвонила одна из местных жительниц: она заявила, что ее квартиру подожгли. По словам женщины, один из соседей сжег свои вещи в тамбуре на пятом этаже.

В результате квартиры не смогли покинуть как минимум две семьи.

«В одной из квартир находятся трое взрослых, а в соседней — большая семья и много детей», — отметил источник.

Еще одна жительница дома рассказала ТАСС, что устроивший поджог мужчина постоянно пил и не давал соседям спокойно жить.

По данным СМИ, это не первый раз, когда в здании происходит пожар. Похожее случилось около трех лет назад — причиной стал, опять же, поджог.

Столичный СК расследует уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа. <…> Устанавливается местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления», — уточнили в ведомстве.

Следователи осмотрели место пожара и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также допросили свидетелей и руководство общежития. Правоохранительные органы проверят организацию — собственника помещений. О ходе расследования доложат председателю СК Александру Бастрыкину.

Проверку организовала и столичная прокуратура. Ведомство даст оценку тому, как ответственные лица исполняли требования пожарной безопасности. Расследование проконтролирует прокурор Москвы Денис Попов.

На место пожара также выехал врио начальника главного управления МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Но добраться до горящего здания он не смог — по пути его автомобиль попал в ДТП. Ткаченко и его водителя госпитализировали.

Как действовать при пожаре

В подобных ситуациях в МЧС советуют сразу вызывать пожарных по номеру «01». Если горение только началось и еще не распространилось, можно попробовать затушить его самостоятельно — залить водой или накрыть плотным одеялом, чтобы перекрыть поступление кислорода. Ни в коем случае нельзя тушить водой электроприборы, если они подключены к сети, — это опасно для жизни.

Пресс-служба МЧС

Если ясно, что потушить огонь своими силами не получится, надо срочно покинуть помещение. Однако пожары могут начаться в любое время, в том числе ночью. Тогда человек будет не готов к этому ни морально, ни визуально, рассказал «360» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Огонь застает людей спящими, с замедленной реакцией и легко одетыми — это особенно критично, когда за окном морозы.

Если пожар случился, паковать вещи уже поздно. Документы, деньги, теплую одежду, если зима — все, что можно, схватить в охапку и пробираться к выходу. Александр Гофштейн

В МЧС рекомендуют заранее спланировать маршрут эвакуации на случай непредвиденной ситуации. Главное помнить, что при пожаре нельзя пользоваться лифтами: спускаться можно только по лестницам.

Гофштейн отметил, что чаще всего люди гибнут не из-за поражения огнем или падающих перекрытий, а от отравления угарными газами, которые образуются в огромном количестве и очень ядовиты.

«Но одна „удача“ — то, что они немножечко легче воздуха, и над полом сохраняется некая прослойка относительно пригодного для дыхания воздуха. Поэтому эвакуация должна осуществляться в согнутом положении, если есть силы и не ощущаются последствия газа. Если сил нет — ползком», — подытожил собеседник «360».