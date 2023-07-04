Происшествия 04 июля 2023, 14:47 БПЛА сбили над Москвой и областью. Что известно о новом акте украинского терроризма Военный эксперт Михайлов: спецслужбы должны найти людей, запускающих БПЛА по Москве

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Пять украинских беспилотников попытались атаковать Новую Москву и Подмосковье утром во вторник. Все дроны успешно сбиты, никто из людей не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить, кто и откуда запустил воздушных убийц.

Новая атака БПЛА на Москву и область

Утром 4 июля в районе Новой Москвы заметили два беспилотных летательных аппарата вертолетного типа. Позже там же засекли еще два БПЛА, кроме того, один дрон летел над Калужской областью.

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Четыре беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны: два — в районе деревни Кривошеино, еще столько же — около поселка Валуево. Пятый был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области, рядом с Кубинкой.

Ради безопасности Росавиация временно закрыла международный аэропорт Внуково. Шесть рейсов перенаправили в Домодедово и Шереметьево. С 08:00 все ограничения сняли, работа аэродрома возобновилась.

Дроны целили по военным

Один из дронов упал на двухэтажную хозяйственную постройку в деревне Кривошеино в Троицком административном округе российской столицы. Начался пожар, но спасатели оперативно локализовали возгорание, сообщил Telegram-канал SHOT.

Жители поселка Валуево в поселении Филимонковское рассказали, что услышали очень громкий хлопок около пяти утра: дома затряслись, окна зазвенели. Люди выскочили на улицу, увидели зарево и столб дыма.

«Смотрю: 05:10. Как шарахнет, господи! Раз, два, потом через пять минут еще раз. Я три раза слышала», — заявила «360» очевидица.

В Верхнем Валуеве утренние взрывы тоже показались «выстрелом как из пушки», отметили авторы Telegram-канала Readovka.

Маршрут дронов явно не был случайным. Например, в Кубинке, где сбили один из беспилотников, находятся воинская часть спецназа ВДВ, база и аэродром, а также и патриарший собор во имя Воскресения Христова — главный храм российских вооруженных сил.

Акт украинского терроризма

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале завил, что попытка атаки была предпринята украинской стороной. Он подтвердил, что все дроны удалось сбить средствами ПВО, жертв и пострадавших нет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что нападение украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры — очередной акт терроризма киевского режима.

«Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — сказала дипломат.

Детали от сбитых беспилотников в Новой Москве / Telegram

Кто мог запустить дроны в сторону Москвы

Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с «360» отметил, что при наличии должной техники и оборудования, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, засечь дроны не проблема. Самые важные статические объекты, включая аэропорты, достаточно хорошо защищены.

Силы ПВО вполне способны предотвратить и более массовую атаку дронов. Во-первых, их сложно пропустить, тем более что подобное нападение явно было бы не из России. Уже на приграничных территориях засекли бы БПЛА и, естественно, разобрались бы с ними. Евгений Михайлов

По словам эксперта, можно допустить, что сбитые сегодня беспилотники запускали с российской территории, — их не заметили заранее. Хотя некоторые дроны могут летать очень высоко, поэтому вариант, что они стартовали с Украины, тоже возможен.

«Пока мы не знаем марки сбитых БПЛА. Существуют такие, которые могут лететь на большой высоте. Разумеется, речь о серьезных машинах, не кустарной сборки. Но небольшие дроны могли запустить недалеко от Московской области — у нас хватает врагов и внутри России», — напомнил Михайлов.

Он уточнил, что беспилотники могли активировать диверсанты, которые «замаскировались» под россиян или же живут в стране под видом беженцев. Все эти детали должны выяснять специальные службы.

«Однако сколько уже дронов было запущено, а официальной информации о том, что были пойманы отправители, мы так и не получили. Но не исключено, что это делают намеренно, чтобы иметь возможность и дальше вычислять людей, запускающих БПЛА», — подытожил Михайлов.