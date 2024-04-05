Происшествия 05 апреля 2024, 18:11 Андрей Чибис. Что известно о губернаторе Мурманской области и состоянии после покушения Политолог Казанков: глава Мурманской области Чибис старается быть ближе к людям Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступает во время соревнований на кубке мира по силовому экстриму в Териберке, 2021 год / РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение после встречи с жителями Апатитов. Сейчас глава региона находится в областной больнице Мурманска, куда его перевезли после операции. Все, что известно о состоянии Чибиса, следствии и подозреваемом в нападении — в материале «360».

Нападение на Андрея Чибиса: что известно?

Покушение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля, примерно в 22:20, после его встречи с жителями города Апатиты в доме культуры «Строитель». На парковке к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина, нанес удар в живот ножом и попытался скрыться. Личная охрана не успела среагировать, сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации депутата Александра Хинштейна, 41-летний боец Росгвардии отшвырнул нападавшего от Чибиса, затем обезвредил его и передал полиции. Офицера ОМОН представят к государственной награде за мужество и профессионализм

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что открытые встречи с жителями области глава региона проводит регулярно. Такие мероприятия широко анонсируют, чтобы привлечь больше людей.

Что врачи говорят о состоянии Чибиса

Губернатора экстренно госпитализировали и направили в реанимацию Апатитско-Кировской больницу. У него диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки, состояние оценивали как тяжелое.

Пострадавшему провели операцию, после которой он пришел в сознание и записал видеообращение. Позже Чибис поблагодарил Росгвардию.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан. И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг», — сообщил он для оперштаба Мурманской области.

В оперштабе добавили, что состояние Чибиса остается тяжелым, губернатор получает всю необходимую медицинскую помощь. Его перевели в Мурманскую областную клиническую больницу, лечение будет проходить в регионе.

Временной исполняющей обязанности главы области стала Надежда Аксенова, заместитель Чибиса.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принимает участие в федеральном проекте «Чистая Арктика» в Мурманске, 2022 год / РИА «Новости»

Кто напал на Андрея Чибиса

Расследование покушения начали по горячим следам. Личность нападавшего установили почти сразу: как сообщили СМИ, им оказался житель Апатитов Александр Быданов 1981 года рождения — работник железной дороги, женат, есть дети. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

На допросе подозреваемый заявил о личной неприязни к Андрею Чибису. По словам мужчины, совершить преступление его вынудил «голос в голове». Точные мотивы пока не ясны.

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности». Его ход контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.

Соседка подозреваемого в нападении на губернатора рассказала «360», что мужчина не вызывал у нее никаких подозрений, вел себя тихо, не буянил, не злоупотреблял алкоголем.

«Всегда один, очень такой тихий, прошмыгнул — и все. [Встречала] в основном в лифте или около двери. <…> Он как-то всегда старался отвернуться, не шел на контакт», — добавила женщина.

По данным Telegram-канала Shot, в 2020 году Быданова судили за умышленное причинение вреда здоровью. Кроме того, его привлекали за нарушение правил дорожного движения.

РИА «Новости»

Андрей Чибис на должности губернатора: вызовы и достижения

Мурманскую область Андрей Чибис возглавил в 2019 году. С этого времени регион стал постепенно меняться — скорее, в лучшую сторону. А регион достался, мягко говоря, нелегкий.

«Это не просто Север, это совсем Север, там непросто жить и непросто работать. У людей обоснованно более высокие требования к качеству жизни, губернатору приходится соответствовать. Много работает крупных федеральных финансово-промышленных групп, госкорпораций. Интересы у всех свои, нужно находить баланс — прежде всего ради региона. В значительной степени Андрею Владимировичу это удается», — рассказал «360» политтехнолог, президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков.

Эксперт назвал Чибиса одним из самых открытых и публичных руководителей российских регионов, подчеркнув, что при этом губернатор Мурманской области — не самый удобный политик, твердо отстаивающий свою точку зрения.

«Если вы видели кадры той встречи, то заметно, что Чибис был не где-то на высокой трибуне. Он пытается быть максимально близким к людям. Приезд губернатора для жителей Мурманской области — совершенно обычная история, люди задают ему вопросы и получают ответы, все довольно откровенно», — заметил Казанков.

Политический консультант, член Российской ассоциации политических консультантов Юлия Милешкина добавила, что с приходом Андрея Чибиса в Мурманской области появилось кредо: «На Севере — жить».

Несмотря на обычные для столь сложного региона претензии, как состояние ЖКХ, дорог и медучреждений, жители находятся в контакте со своим губернатором.

«Это важный для Чибиса „заход“ в регион — довольно депрессивный, холодный, откуда ранее, после советского периода, попросту уезжали. А теперь — „На Севере жить“. Популярны стали истории вроде поездки в Териберку — посмотреть китов, северное сияние. Такие интересные программы как для внутренних, так и для китайских туристов играют серьезную роль в формировании имиджа Мурманской области», — резюмировала собеседница «360».