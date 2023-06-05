Происшествия 05 июня 2023, 20:22 ⛈Что делать, если молния ударила в самолет? Пять главных правил Молнии нередко попадают в самолеты. Опасно ли это? Unsplash

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Молния ударила в борт Airbas A350-900 авиакомпании «Аэрофлота», следовавшего из Владивостока в Москву. Пилоты увидели разряды на мониторах после вхождения судна в плотную облачность, а пассажиры услышали только щелчок. Никто не пострадал, сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидца. «360» вместе со специалистами по авиабезопасности разобрался, опасно ли попадание молнии в самолет и как вести себя в таких ситуациях.

Что происходит с самолетом во время удара молнии?

Попадание молнии может вызывать впечатляющие вспышки и звуки. Тем не менее обычно опасности для пассажиров нет. Что происходит с судном во время этого явления?

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Поглощение энергии

Молния — разряд высокой электрической энергии. Когда она попадает в воздушное судно, его корпус и системы начинают вбирать ее в себя. Инженеры предусмотрели природные условия и сконструировали самолет так, чтобы он был устойчивым.

Протекание тока

Молния создает электрический импульс, который проходит через самолет. Ток может двигаться по поверхности авиасудна, следуя курсу наименьшего сопротивления.

Срабатывают защитные системы

На концах крыльев и других выступающих частях есть молниеприемники. Они притягивают электрический заряд и создают путь с минимальным сопротивлением, чтобы избежать повреждений корпуса.

Распределение тока

Судно выполнено из проводящих материалов, помогающих распределить электричество. Энергия не накапливается в одном месте, поэтому снижается вероятность возникновения пожара.

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Опасна ли молния для воздушного судна?

Некоторые думают, что летать во время грозы рискованно, и боятся находиться на борту, увидев одну тучку в небе. «360» вместе с экспертами выяснил, почему попадание молнии в самолет не серьезная угроза.

Проектирование транспорта

Внешняя оболочка изготовлена из металла, обладающего высокой электропроводностью. Ток легко протекает по поверхности, минуя внутренние системы и электронику.

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Молниеотводы и статические разрядники

Эти металлические стержни направляют электричество вокруг воздушного транспорта и выводят его в землю. Люди на борту ничего не замечают.

Молния и топливо

Керосин, используемый в авиационном топливе, — сложно воспламеняющееся вещество. Он имеет высокую температуру вспышки, поэтому не может загореться от разряда. Даже если молния попадает в топливный бак, возникновение пожара минимально.

Это обычная история для гражданской авиации. Мы приспосабливаемся к природе. На концах крыльев расположены стекатели статическое электричества, которые помогают току покинуть судно. Экипаж обучен, как действовать в такой ситуации. Как правило, даже прямое попадание молнии заканчивается без последствий. Бояться этого не надо. Олег Смирнов Ространснадзор, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета

Защита электроники

Вся аппаратура закрыта от электромагнитных помех и имеет специальные датчики, которые предотвращают повреждение от электростатического разряда.

Статистика безопасности

Самолет — самый безопасный вид транспорта. Многие авиасуда переживают попадание молнии в течение своей эксплуатации без каких-либо проблем или повреждений. Многолетние статистические данные показывают, что возникновение серьезных последствий из-за описываемого природного явления крайне низок.

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Как вести себя, если в самолет попала молния?

Сохраняйте спокойствие

Важно помнить, что самолеты спроектированы для безопасного полета, даже при попадании молнии. Они проходят строгие испытания и соответствуют нормам безопасности. Доверяйте опыту экипажа — это их работа.

Следуйте указаниям

Когда в судно попадает молния, команда будет проинформирована о ситуации и примет необходимые меры. Следуйте инструкциям. Сотрудники авиакомпании обучены и знают, что предпринять в случае грозы.

Примите правильную позу

Удерживайте руки на коленях, а стопы плотно прижимайте к полу. Это снизит риск удара электрическим током.

Попадание молнии в самолет — не частое явление, но распространенное. Современные воздушные судна созданы так, это природное явление их не повреждало. Пассажирам не стоит волноваться, потому что все продумано. Для экипажа по всем документам прописаны правила. Облака, где есть разряды, видны на экранах, поэтому пилоты заранее обходят их. Минимально 15 километров от засветки или 50 километров между грозовыми очагами. Все рассчитано, чтобы даже горизонтальные молнии не попали в судно. Александр Романов Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов

Избегайте металлических предметов

Старайтесь не прикасаться к металлическим частям, например подлокотникам. Лучше держаться за неметаллические предметы — пластмассовые ручки или ткань.

Помните о правилах безопасности

Пристегивайте ремни безопасности, запоминайте инструкции экипажа перед полетом, а также слушайте бортпроводников в случае чрезвычайной ситуации.