Происшествия 05 сентября 2022, 15:58 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:17) Поделиться Telegram

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Viber Самолет без пилота и пассажиров. Что известно о загадочной авиакатастрофе в Балтийском море Стали известны подробности крушения самолета в Балтийском море Источник фото: Flickr / Kevin Hackert

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Вечером 4 сентября в Балтийское море упал частный самолет американского производства Cessna 551. На борту были шесть человек. Причины аварии пока неизвестны, как и причина, по которой самолет отклонился от намеченного курса и оказался у берегов Латвии, хотя летел из Испании в Германию.

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Подозрительный полет

По данным немецкой газеты Bild, судно выполняло рейс из города Херес на юге Испании в Германию, где должно был приземлиться в аэропорту Кельн/Бонн. Однако, согласно данным FlightRadar, сначала пилот направился в сторону Парижа и только над ним изменил направление в сторону Кельна. При этом в назначенное время судно не пошло на посадку, а продолжило полет вплоть до Балтийского моря, где и потерпело крушение, войдя в воздушное пространство Швеции.

В какой-то момент связь с пилотом пропала, так что подозрительное судно с неизвестной конечной точкой маршрута пытались перехватить немецкие истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. Летчики никого не увидели ни в кабине пилота, ни в салоне, сообщило агентство Reuters. При этом частный самолет начал терять скорость и высоту.

Судно упало в море неподалеку от латвийского города Вентспилс. К месту крушения направили спасательный вертолет береговой охраны Швеции. По предварительным данным, уже нашли следы нефти на воде и мелкие обломки судна.

Cessna 551 — турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса. Он вмещает до восьми пассажиров и имеет дальность полета до 3,7 тысячи километров. Особенность судна заключается в том, что им может управлять один пилот.

Что известно о пассажирах и экипаже

По данным латвийского агентства LETA, на борту упавшего самолета были шесть пассажиров. Это 72-летний владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн, его 68-летняя жена, 26-летняя дочь, еще один человек — по разным данным, подруга или партнер, а также две собаки, сообщила испанская газета Dario de Sevilla. По предварительным данным, сам бизнесмен был за штурвалом.

Карл-Петер Гриземанн с супругой

Гриземанн с семьей часто летал из Кельна на виллу в Испании и обратно, так было и в этот раз. Почти сразу после взлета бизнесмен сообщил о разгерметизации судна, позднее связь с ним пропала.

Предположительно, люди на борту потеряли сознание из-за кислородного голодания, сообщило немецкое агентство DPA. Польское издание Fact.pl предположило, что самолет почти все время полета шел на автопилоте, а упал в море из-за того, что в баке закончилось топливо.

Найти кого-то живым спасатели не рассчитывают, хотя пока останков не обнаружили — при такой аварии шансы выжить минимальны.

С 2014 по 2018 год Карл-Петер Гриземанн был президентом карнавального общества Blaue Funken, сейчас эту должность занимает его сын Бьорн — его не было на борту разбившегося самолета. Авиакомпания Карла-Петера Гриземанна Quick Air оказывала услуги авиатакси и предоставляла в аренду различные самолеты.

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