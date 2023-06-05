Эксклюзив 05 июня 2023, 19:58 «Была провокация». Диверсанты планировали захватить Гладкова после боя в Новой Тавложанке Военный эксперт Михайлов предположил, что ДРГ хотели захватить главу Белгородской области РИА «Новости»

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В воскресенье, 4 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, которая устроила атаку на Новую Таволжанку, потребовала с ним встречи. В своем обращении он заявил, что члены ДРГ хотели обсудить обмен пленных. По словам Гладкова, от переговоров его отговорили. В комментарии «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов отметил, что диверсанты готовили провокацию, чтобы захватить самого Гладкова.

Далее — его прямая речь.

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У меня нет никаких сомнений в том, что выруси, которые пригласили Гладкова на встречу, пообещав отдать пленных военных, готовили провокацию. Более того, на мой взгляд, они вообще планировали схватить самого Гладкова, потому что этот губернатор действительно заслуживает уважения, награжденный, не боится выезжать в места боевых действий в Белгородской области и отвечает за свои поступки.

Думаю, что они готовили именно провокацию, потому что неслучайно там завязалось боестолкновение именно в тот момент, когда ожидалась встреча. Полагаю, наши спецслужбы тоже знали, что это была провокация.

Зеленскому верить нельзя

Ребят, конечно, жалко — они попали в обменный фонд. Лучше не допускать подобных ситуаций на территории Российской Федерации.

Необходимо уничтожать, вычищать всех этих гнид, особенно так называемых вырусей. Провести спецоперацию.

Стоит вспомнить, как Израиль проводил по всему миру спецоперации. Думаю, нам нужно ввести это в практику. Неважно, где они будут прятаться — нам нужно уничтожать. И сейчас никому из них не верить.

Вообще не верить ни укрорейху, ни Зеленскому — никому. Выполнять свои задачи.

Молча наблюдать за тем, что происходит, мы не можем. Соответственно, необходимо добиваться того, чтобы задачи, которые поставил президент, были выполнены. И чтобы ситуации, которые происходят в Белгородской области, больше никогда не происходили.

Украинцы переводят внимание

Думаю, что Минобороны предпринимает сейчас максимум усилий как для того, чтобы вычислить вырусей и уничтожить, так и не допустить ситуации, которая произошла в Шебекине, в Таволжанке и так далее.

Такое ощущение, что украинцы проводят спецоперации подобного рода для того, чтобы отвлечь внимание от возможных контрударов по другим направлениям. Если это так, мы же великая страна. Мы должны тогда обеспечить безопасность везде. И на местах, где можно ожидать ударов по нашим территориям, и даже неожидаемых, то есть просчитывать все варианты.