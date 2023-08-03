Эксклюзив 03 августа 2023, 20:40 «Был таким всегда». Устроивший дебош в московской поликлинике перед этим избил мать Мать задержанного за дебош в поликлинике москвича рассказала о жестокости сына РИА «Новости»

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Мужчина, который устроил дебош и угрожал оружием в московской поликлинике на улице Стромынке, перед преступлением избил свою мать. Женщине 82 года. О сложных отношениях пенсионерка рассказала в беседе с «360».

«Он меня ударил. Я стояла в дверях на кухне. Полетела, крутясь, у меня до сих пор большие боли», — поделилась женщина.

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По ее словам, после избиения ей пришлось обратиться в скорую, но от госпитализации она отказалась, решив, что самочувствие скоро улучшится. Боли в спине и ключице не утихали, поэтому пенсионерка вызвала врачей снова. Ее направили на обследование. Сын не стал помогать матери дойти до поликлиники, хотя ей было сложно передвигаться из-за проблем с ногами.

После осмотра в поликлинике врачи не выявили у пенсионерки переломов, позвонили мужчине и попросили забрать мать. Тот заявил, что отправится ей навстречу. Женщина подождала сына некоторое время, но в итоге решила, что будет добираться домой сама.

«Я потихоньку пошла с палочкой. И встретила его на улице по пути в поликлинику. Хотела сказать, чтобы он туда не ходил. Но сын не стал со мной разговаривать, прошел мимо. А я пошла домой. Это все, что я знаю. Дальше я с ним не разговаривала», — поделилась собеседница «360», добавив, что не знает о том, что потом происходило в поликлинике.

Бил мать и раньше

Женщина добавила, что сын и раньше поднимал на нее руку. Мог угрожать, зная, что та никак не сможет ему противостоять.

«Он мне говорил: „Ты у меня договоришься, давно не получала?“» — рассказала пенсионерка.

По ее словам, год назад она лежала в больнице и, когда вернулась, передвигалась на костылях. Из-за этого пришлось оформить доверенность по получению пенсии на сына.

«И все, у меня нет ни денег, ни пенсии, ни доверенности. Жить мне не на что», — пожаловалась она.

Пожилая женщина добавила, что опасается дальнейшей жизни с сыном в одной квартире. Избиения могут продолжиться, а ни на какую помощь в быту рассчитывать не приходится. В силу возраста и проблем со здоровьем женщине трудно ходить в магазин за продуктами.

«[Что делать,] если меня надо от сына защитить? Никакой соцзащиты у меня абсолютно нет. И что со мной будет дальше — непонятно», — заключила пенсионерка.

Сына женщины задержали в поликлинике на улице Стромынке вечером 2 августа. По данным источника «360», он устроил дебош и угрожал медику пистолетом. В региональном главке МВД позже уточнили, что пистолет был пневматическим. Причиной стал внезапный конфликт. В результате никто не пострадал.

«Выстрелов гражданин не производил, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Выяснилось, что раньше он уже был судим. По факту дебоша с пистолетом продолжается проверка.