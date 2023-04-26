26 апреля 2023, 13:13
«Будто апокалипсис». Жители Сосьвы из-за пожара остались без домов и электричества
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области сняли на видео с высоты птичьего полета
Многие жители поселка Сосьва Свердловской области остались без крова из-за сильного пожара, а в уцелевших домах отключили электричество. Пожарные продолжили тушить огонь. Врач местной больницы для осужденных рассказала «360» о первых часах после возгорания.
Пожар начался еще 25 апреля, огонь локализовали только к утру следующего дня. По словам собеседницы «360», хотя тушить начали сразу, пламя мгновенно перекинулось на дома вокруг — дул сильный ветер, а на земле лежала сухая трава и опил.
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«Вчера был как будто апокалипсис, все ужасно. <…> Ветер настолько мощный, что огонь разнесся на дома через два квартала», — рассказала она.
Люди не успевали понять, что происходит, ведь горело одновременно в разных местах. В местной больнице для заключенных пришлось проводить эвакуацию. Среди жителей поселка многие решили остаться у родственников.
Первоочередные задачи
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что первоочередная задача сейчас — восстановить электроснабжение, потому что два микрорайона для безопасности тушения обесточили. Сгорели некоторые опоры, в ближайшие дни восстановят две линии электропередач. Все колонки с водой и водозабор запустили к вечеру 25 апреля.
«Точку пока ставить рано, потому что мы прекрасно понимаем, что удалось локализовать, но пожар еще не потушен», — сказал он.
Смирнов добавил, что после того, как пожар полностью потушат и устранят последствия, местным жителям помогут восстановить жилье или компенсируют ущерб.
Пострадавшие населенные пункты
От пожара в Свердловской области пострадали еще пять поселков — Таежный, Висим, Неустроева, Прогресс и Карпинск. В Сосьве ввели режим чрезвычайной ситуации, а по всему региону — режим повышенной готовности. В тушении задействовали 380 человек и 112 единиц техники, для координации работ из Москвы прибыла оперативная группа под руководством замглавы МЧС России Ильи Денисова.
Огонь уничтожил 178 построек, в том числе 134 жилых дома. Следком возбудил уголовные дела за халатность и причинение смерти по неосторожности — один человек погиб.
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