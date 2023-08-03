03 августа 2023, 18:14
Бросившего дочь во время прогулки россиянина нашли мертвым
МВД назвало отравление предварительной причиной смерти бросившего дочь екатеринбуржца
Оставившего пятилетнюю дочь во время прогулки жителя Екатеринбурга нашли мертвым на следующий день после исчезновения. В качестве предварительной версии смерти правоохранители рассматривают злоупотребление опасными веществами. Об этом «360» сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Представитель ведомства напомнил, что мужчина оставил пятилетнюю дочь в районе Эльмаш, где ребенок был без присмотра взрослых продолжительное время.
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До 2014 года отец брошенной девочки отбывал наказание за наркоторговлю.
Тело пропавшего мужчины нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Следов борьбы рядом с трупом сыщики не увидели, а из рюкзака погибшего ничего не пропало.
«По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование», — заявил Горелых.
Сейчас на месте найденного тела работают следователи. По итогам работы они назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчины.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД предоставил видео с рассказом гражданской супруги погибшего. Она пояснила, что в вечером в минувшую среду, 2 августа, вернулась с работы домой, где не было ни сожителя, ни дочери. Она посчитала, что ребенок находится с отцом и с девочкой все в порядке.
Но еще вечером полиция начала поиски родителей найденной в районе Эльмаш гуляющей без взрослых пятилетней девочки. Местные жители вызвали правоохранителей, обратив внимание на оставленного ребенка.
В общении с прибывшими на место инспекторами ПДН девочка рассказала, что пришла гулять на площадку с отцом, который предупредил, что ненадолго отойдет. Но так и не вернулся. На время поиска родителей девочку отправили в приют.
В беседе с «360» Валерий Горелых подчеркнул, что распространенная журналистами информация о том, что ребенка передали матери, не соответствует действительности. Девочка все еще находится в социальном учреждении и останется там до конца разбирательства.
Дети
МВД РФ
СК РФ
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