Происшествия 03 августа 2023, 18:14 Бросившего дочь во время прогулки россиянина нашли мертвым МВД назвало отравление предварительной причиной смерти бросившего дочь екатеринбуржца РИА «Новости»

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Оставившего пятилетнюю дочь во время прогулки жителя Екатеринбурга нашли мертвым на следующий день после исчезновения. В качестве предварительной версии смерти правоохранители рассматривают злоупотребление опасными веществами. Об этом «360» сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Представитель ведомства напомнил, что мужчина оставил пятилетнюю дочь в районе Эльмаш, где ребенок был без присмотра взрослых продолжительное время.

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До 2014 года отец брошенной девочки отбывал наказание за наркоторговлю.

Тело пропавшего мужчины нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Следов борьбы рядом с трупом сыщики не увидели, а из рюкзака погибшего ничего не пропало.

«По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование», — заявил Горелых.

Сейчас на месте найденного тела работают следователи. По итогам работы они назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчины.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД предоставил видео с рассказом гражданской супруги погибшего. Она пояснила, что в вечером в минувшую среду, 2 августа, вернулась с работы домой, где не было ни сожителя, ни дочери. Она посчитала, что ребенок находится с отцом и с девочкой все в порядке.

Но еще вечером полиция начала поиски родителей найденной в районе Эльмаш гуляющей без взрослых пятилетней девочки. Местные жители вызвали правоохранителей, обратив внимание на оставленного ребенка.

В общении с прибывшими на место инспекторами ПДН девочка рассказала, что пришла гулять на площадку с отцом, который предупредил, что ненадолго отойдет. Но так и не вернулся. На время поиска родителей девочку отправили в приют.

В беседе с «360» Валерий Горелых подчеркнул, что распространенная журналистами информация о том, что ребенка передали матери, не соответствует действительности. Девочка все еще находится в социальном учреждении и останется там до конца разбирательства.