Эксклюзив 02 февраля 2023, 16:44 Бродячие псы держат в страхе жильцов ЖК в Казани. Проблему не могут решить много лет Жительница Казани пожаловалась на нападение стаи бродячих псов у ЖК «Волжская гавань»

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Бродячие собаки уже несколько лет терроризируют жителей ЖК «Волжская гавань» в Казани. Страдают и жильцы домов поблизости: собаки приходят на набережную неподалеку, могут бросаться на взрослых и детей, ведут себя очень агрессивно, но управляющая компания только разводит руками, рассказала в беседе с «360» местная жительница, пострадавшая от нападения стаи.

Женщина объяснила, что живет в ЖК «Ричмонд». Это новый жилой комплекс, большого количества магазинов и пунктов выдачи заказов из маркетплейсов там пока нет, поэтому жильцам приходится ходить на территорию ЖК «Волжская гавань».

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Около месяца назад она отправилась получать посылку, взяв с собой двух маленьких собак. Женщина спокойно шла с питомцами по улице, когда внезапно из-за угла на них набросились бездомные псы.

«Я собой закрыла своих собачек, чтобы на них не напали, не знала, что делать. Подняла собаку вверх, упала на колени — они начали бросаться. Я сильно закричала, собаки отбежали. Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации», — поделилась она.

Им будки строят — думают, что задобрят

По словам женщины, за происходящим наблюдала из-за угла местная жительница, которая, вероятно, подкармливает псов, но ничего не сделала. Пострадавшая отметила, что на территории «Волжской гавани» для этих собак строят будки, дают еду.

«Видимо, городские службы собак отлавливают, стерилизуют и отпускают, потому что они якобы неагрессивные. Жители думают, если будут их подкармливать, делать будки, то задобрят их», — добавила собеседница «360».

Она обратила внимание, что бродячие собаки приходят и на набережную, где гуляют в том числе дети. Пообщавшись с жильцами «Волжской гавани», женщина узнала, что проблема существует уже несколько лет.

«Управляющая компания говорит, что ничего не может сделать. Просим снести эти будки, потому что собаки проявляют агрессию. Их можно было бы отправить в приют. Знаете, я обожаю животных, но все-таки так для собак было бы лучше», — выразила уверенность местная жительница.

По ее мнению, те, кому нравится ухаживать за бездомными животными, могли бы взять над ними патронаж в приюте, покупать корм, делать донаты. В итоге все были бы в безопасности.

Весной 2021 года в пригороде Казани бродячие псы едва не загрызли 11-летнего мальчика. Подростка с многочисленными рваными ранами и повреждением сосудов доставили в больницу, сообщало местное издание «Бизнес Online». Летом того же года в Кировском районе столицы Татарстана собаки напали на семилетнего мальчика.