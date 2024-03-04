Происшествия 04 марта 2024, 15:30 Boeing на нервах. Здоровье пилота — залог безопасности пассажиров Авиаэксперт Смирнов: правила запрещают самолету заходить в грозовое облако Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

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На днях стало известно, что в декабре прошлого года под Сочи чудом не случилась авиакатастрофа. Пассажиры натерпелись страху в болтанке, а странное поведение главного пилота стоило ему должности. При этом Россия считается страной с самым жестким отбором и проверкой летчиков.

Самолет «Победы» чуть не разбился под Сочи

Неверное решение командира Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» едва не стоило жизни 168 пассажирам и экипажу воздушного судна. Ночью 23 декабря при заходе на посадку в аэропорт Сочи оказалось, что над ним бушует грозовой фронт и довольно сильный ветер.

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Правильным решением было бы уйти на второй круг (это, кстати, несколько раз предлагал второй пилот), но командир судна отказывался. Лишь когда самолет уже попал в грозовой очаг и началась сильная тряска, экипаж решился на маневр, но провел его с нарушением. Последствия могли быть катастрофическими.

Внутреннее расследование авиакомпании пришло к заключению, что при заходе на второй круг нагрузка на экипаж возросла настолько, что он утратил способность анализировать информацию и адекватно на нее реагировать. В итоге командира разжаловали во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна (КВС).

Фото: Ferrari / Global Look Press

Гроза опасна для авиации

Все международные и российские авиационные правила единогласно сходятся в том, что самолету категорически запрещено заходить в грозовое облако, пояснил «360» председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Все эти данные отражаются на экране радиолокатора самолета в кабине экипажа. Гроза видна черным пятном и ее надо обходить. Но поскольку это произошло при заходе на посадку, напрямую обходить было некуда. У экипажа лайнера было лишь два варианта решения проблемы. Олег Смирнов

Boeing мог встать в зону ожидания и ждать, пока помеха в виде грозового фронта уйдет сама. Однако это не всегда возможно, так как напрямую зависит от количества топлива, которое осталось у самолета, пояснил эксперт.

«Поскольку на этом уровне ожидания может не хватить керосина, есть второй вариант: уходить на запасной аэродром. Когда погода наладится, борт спокойно может отправляться в Сочи», — пояснил Смирнов.

Фото: wirestock / Freepik

Здоровье пилотов важно

Российскую систему допуска пилотов называют одной из самых жестких в мире. Еще при поступлении на учебу будущим летчикам необходимо пройти врачебно-летную экспертную комиссию, а также — психологический тест на профпригодность. Впоследствии пилотам до 40 лет нужно раз в полгода проходить профмедосмотр и ежегодно — медкомиссию.

Летчиков старше 40 отправляют на медкомиссию каждые шесть месяцев, а каждые два года — на большой осмотр, где пилотов проверяют психологи и многочисленные медики. Чем старше человек, тем больше анализов и исследований.

Главные требования к пилотам, помимо отличного знания летного дела: концентрация внимания и стрессоустойчивость. Считается, что летчики подвержены развитию профессиональных заболеваний: паранойе, неврозам, неврастеническим синдромам, социопатическим расстройствам личности и другим психическим нарушениям. Если их выявляют на медицинском обследовании, допуск на управление самолетом не выдадут.

Такие строгие правила нередко вызывают нарекания у пилотов: дескать причиной отвода может стать кариес или кривая носовая перегородка, про зрение и говорить нечего. Многие старались устроиться за границей: выучка росссийских летчиков ценится очень высоко, а ограничений и проверок куда меньше.

Вот только от физического и психологического состояния пилота гражданской авиации напрямую зависит жизнь сотен людей. Это хорошо доказал случай, который произошел в марте 2015 года. Пассажирский борт авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, буквально спикировал в скалу.

Второй пилот Андреас Лубиц; разбившийся Airbus A320-211 / Викимедиа

Позже выяснилось, что вскоре после взлета второй пилот, 27-летний Андреас Лубиц, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолет на Прованские Альпы. Вместе с ним погибли 144 пассажиров, включая 16 школьников, и еще пятеро членов экипажа.

Лубиц был опытным летчиком, но долгое время страдал от депрессии. После автоаварии его мучили боли, мигрени и постоянная бессоница, он начал бояться, что слепнет и вот-вот потеряет работу. Из-за этого его начали посещать не самые светлые мысли. Разумеется, пилот ничего не рассказывал коллегам и начальству, а врачам лгал, что временно отстранен.

Состояние Лубица легко успели бы выявить медики, проходи он даже обычный профмедосмотр раз в полгода. Но авиакомпания предпочла сэкономить на проверках. Кстати, именно так и поступают большинство зарубежных коммерческих пассажирских авиаперевозчиков.