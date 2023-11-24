Эксклюзив 24 ноября 2023, 00:37 Били о головой о трубы. Школьники напали на шестиклассника в Приморье Мать шестиклассника из Приморья рассказала о жестоком избиении сына РИА «Новости»

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Ученики школы в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе жестоко избили шестиклассника. Ребенок попал в отделение травматологии. Мать пострадавшего мальчика переживает, что обидчики сына уйдут от ответственности, а руководство учебного заведения не захочет принять никакие меры, чтобы подобные случаи не повторялись. О случившемся женщина рассказала в беседе с «360».

Подкараулили после уроков

По словам женщины, сына избили 20 ноября — напали два мальчика из параллельного класса. До этого они оскорбляли его две недели, им не нравилась то его прическа, то цвет куртки, пояснила она.

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«Они его караулили после занятий в соседней коробке домов, они его избивали, били головой об трубы, ребенок попал в больницу. Родители ни того, ни другого мальчика с нами на связь не выходили», — подчеркнула мать пострадавшего.

Когда ученики били шестиклассника, за происходящим наблюдали мужчины, сидевшие в машине неподалеку. Но никто не вышел и не попытался помочь. Об этом женщине рассказала сотрудница буфета этой школы, которая стала очевидицей драки. Именно она и бросилась разнимать подростков.

РИА «Новости»

«Благодаря ей ребенок остался жив. Мы были в ПДН, в полиции они, конечно, собрали все справки, но я знаю, что на этом все остановится, потому что один из тех, кто избил [сына], уже [обижал детей], все это скрывается. Люди пишут в местной группе Воздвиженки о том, что дети боятся этого мальчика, боятся рассказывать родителям о том, что он над ними издевается, боятся ходить в школу», — пожаловалась собеседница «360».

Дети запуганы, сами родители запуганы. Мне страшно ребенка пускать в школу. Я не хочу, чтобы они издевались над другими детьми тоже. Я боюсь за своего ребенка, его выпишут из больницы, но психологическая травма останется мать пострадавшего школьника

Перед тем, как избить, издевались две недели

Пострадавший Саша (имя изменено, — прим. ред.) растет в семье военнослужащих. В Воздвиженке они живут семь лет. У него есть несколько братьев и сестер. По словам матери, мальчик всегда был спокойным и творческим.

Дома установлен порядок — все дети всегда находятся в поле зрения, если где-то задерживаются — всегда предупреждают.

«А последние две недели сын начал приходить домой грязный. <…> Раньше еще они с дочкой в одну смену ходили, она его контролировала. Но теперь он ходит сам во вторую смену. И вот раз задержался, два задержался. Но у нас в семье так не принято, мы всегда на связи, а тут две недели такого беспредела», — отметила она.

РИА «Новости»

В минувший понедельник, когда на мальчика напали, мать с дочерью ждали его, чтобы вместе поехать в детсадик забрать самых младших детей. Он сильно опаздывал, в итоге поехали без него. Телефон мать забыла дома. Когда они вернулись домой, обнаружила три пропущенных от директора школы. Перезвонив ей, женщина узнала, что сын у нее дома и его избили.

«Один из тех, кто избил сына, в прошлом году угрожал другим детям. Из-за него не хотел ходить в школу другой мальчик. И его мама хотела поднять эту тему, а мне тогда было некогда — у нас служба, много детей. Но вот прошел год и этот школьник уже избил нашего ребенка», — добавила собеседница «360».

По словам женщины, Саша только после случившегося рассказал ей, что эти ученики достают его уже две недели, обзывают, но он думал, что сможет разобраться с этим сам.

Во время драки, как уточнила мама школьника, обидчика ударили его головой о трубы, один держал, второй наносил удары. Он пытался кричать, звать на помощь, но безрезультатно.

Спасла буфетчица, которая увидела драку и побежала навстречу к ним. Растащила их. позвонила директору — та живет недалеко, директор прибежала, отвели к ней домой. и те все равно кричали ему угрозы вслед. мать пострадавшего школьника

После женщина отвезла сына в травмпункт, оттуда его госпитализировали и поместили в городскую больницу в Уссурийске.

«Поставили сотрясение головного мозга, сильный ушиб грудной клетки. Ушибы мягких тканей. МРТ показало что внутренние органы в порядке», — уточнила она.

РИА «Новости»

Извинений никто не принес

С момента происшествия родители напавших на мальчика школьников не пытались связаться с семьей Саши. С директором, по словам матери, они также не общались, а она тоже не стала выходить с ними на контакт.

«Люди мне начали писать в личку, что этот мальчик тиран, его переводят из класса в класс. А директор говорит, что ничего не будет делать, пока не приедет ПДН. Потом оказалось, что сына уже опросила полиция без нас, нам оставили записку, по какому адресу обращаться», — добавила собеседница «360».

Мать Саши отметила, что они пообщались с сотрудниками столовой, которые подтвердили, что эти дети две недели задевали их сына. После этого, по ее словам, из школы уволили охранницу, которая пустила их в учебное заведение. Пытаясь решить нарастающую проблему, женщина поняла, что ей нужно придать происходящее огласке.

«360» связался с директором школы Ириной Гаджиевой. Но та комментировать ситуацию отказалась.

«Говорить по телефону ничего не буду, этим занимаются правоохранительные органы. Всего доброго, до свидания», — отрезала она.