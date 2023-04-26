Эксклюзив 26 апреля 2023, 12:20 Била шесть часов. Школьница сломала позвоночник семикласснице на камеру во Владивостоке Мать пострадавшей школьницы рассказала о жестоком избиении дочери во Владивостоке РИА «Новости»

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Во Владивостоке ученицу одной из местных школ жестоко избила восьмиклассница, сломав ей позвочник. Происходящее снимали на видео. Теперь пострадавшей девочке придется восстанавливаться полгода. Помимо перелома врачи выявили у нее выявили и травмы головы. Подробностями произошедшего в беседе с «360» поделилась мать избитой школьницы.

Задевала несколько месяцев, потом напала

Девочка, на которую напала агрессивная школьница, учится в том же учебном заведении, но в 7 классе. Они ходят на занятия в разные смены, никак не пересекаются, уточнила мать пострадавшей.

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По словам женщины, на протяжении четырех месяцев обидчица всячески пыталась задевать дочь, но это были просто словесные перепалки. Этой весной они оказались в одной компании на дне рождении, там восьмиклассница уже стала распускать руки.

«Это началось в кафе, потом на улице. Дочку переводили из угла в углу. И на протяжении шести часов избивали. Била только эта девочка. [Она решила, что] якобы дочь распускает про нее слухи и оскорбляет ее мать. Но она никогда этим не занималась, даже не знает эту семью», — поделилась собеседница «360».

Во время драки, по ее словам, ученица стала оскорблять родственников ее дочери, требуя, чтобы та ударила ее за это в ответ, но школьница никак на это не отвечала, просто пыталась защититься от ударов.

Драку снимали на видео, но никто не разнял школьниц

Мать избитой девочки добавила, что не знает, кто именно снимал происходящее на видео. Она узнала, что эти ролики существуют, когда их стали сливать во «ВКонтакте» и в Telegram. Некоторые пользователи, вероятно, друзья восьмиклассницы начали их лайкать и хвалить напавшую в комментариях, называя звездой.

«Видео удалили, но я зафиксировала все, сделала скриншоты. Дочь сохранила видео», — добавила женщина.

Семья обидчицы не принесла никаких извинений за случившееся. Один разговор с ее матерью состоялся в школе после ЧП. Там она заявила, что хочет пообщаться наедине, но мама пострадавшей отказался говорить без свидетелей. Сейчас напавшая на девочку школьницу не посещает занятия, отметила собеседница «360».

«Изначально, когда мы обратились к классному руководителю и завучу, нам сказали, что [напавшая] якобы болеет и сидит дома. Но когда я прислала видео учителям, все сразу изменилось. То есть изначально [семья восьмиклассницы] была готова лгать, что якобы ничего не было», — подчеркнула она.

СК возбудил дело о хулиганстве

В больнице у семиклассницы выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом позвоночника. Ей придется лежать в течение полугода. Сейчас врачи проводят лечение, делают необходимые процедуры.

Мать школьницы отметила, что материалы о случившемся передали в прокуратуру, также семья обратилась в ПДН.

По факту случившегося против 15-летней школьницы уже возбудило дело. В региональном СУ СК уточнили, что она подозревается в хулиганстве.

По версии следствия, 26 апреля подозреваемая без какого-либо повода нанесла травмы 13-летней девочке, находясь возле одного из домов на улице Кирова.

«Другие несовершеннолетние подстрекали подозреваемую <…> и при этом снимали происходящее на видеокамеры мобильных телефонов», — заключили в ведомстве.