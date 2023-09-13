Эксклюзив 13 сентября 2023, 18:34 «Бежали кто куда». Мать пострадавшего при атаке кабана мальчика рассказала о его состоянии Мать пострадавшего из-за кабана мальчика сообщила, что с сыном все в порядке

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Мальчик, пострадавший при атаке кабана в Ростове-на-Дону, чувствует себя нормально. Об этом сообщила «360» мать ребенка Нелли.

Дикие кабаны внезапно появились в жилом комплексе «Парк Островского». Одно из животных прибежало на детскую площадку и начало метаться, врезаясь в людей и тренажеры.

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По словам Нелли, от зверя спасались ее сын и дочь. Когда животное появилось на площадке, дети играли на тренажерах.

«Кабан прибежал, начал тут метаться, сетку сбил — ее починили уже», — рассказала женщина.

Спасаясь от кабана, дети сделали круг по двору. На видео с происшествием кажется, что кабан успел сбить мальчика с ног. Если посмотреть запись замедленно, видно, как животное бьет ребенка по ноге копытом, после чего тот падает, пояснила ростовчанка.

В итоге девятилетний мальчик и его сестра спрятались в офисе строительной компании. Женщина сообщила, что с сыном все в порядке.

«Даже синяка нет, прямо повезло, по-другому не скажешь. <…> Последствий нет, и слава богу», — отметила Нелли.

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Жаловаться куда-либо на происшествие жительница Ростова-на-Дону не собирается. Она сообщила, что психологическое состояние детей тоже в порядке.

«Они вечером еще жалели этих кабанов: „Бедные, их поймают, наверное, убьют. Они сами пугаются, боятся“», — поделилась собеседница.

Откуда прибежали кабаны, женщина не знает. Есть предположения, что животные пришли либо из Щепкинского леса, поскольку там водятся, либо из питомника. Также звучала версия, что кто-то держал кабанов в СНТ и они сбежали, сказала Нелли.

«Дети визжат — кабаны бегают»

Другая местная жительница Анжела убегала от животных с маленьким ребенком. По словам женщины, сначала все было мирно: зашедшие на территорию кабаны просто спали. Когда на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, ростовчанка вместе с ребенком смотрела на зверей, как и другие люди.

«Они проснулись, и один начал разбегаться и нападать на людей. Полиция прыгнула в машину, и кто-то закричал, что один забегает к нам во двор. Тогда мы уже с мелким побежали, и все люди побежали кто куда. Просто начали люди прятаться», — рассказала Анжела.

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Собеседница «360» призналась, что сильно испугалась. Ее старший сын ехал из школы. Женщина развернула ребенка и отправила к бабушке, поскольку было страшно идти его встречать.

Еще одна жительница «Парка Островского» — Анна — узнала о нашествии кабанов только после звонка сына. Она зашла в группу дома и увидела множество кадров с животными.

«Дети визжат — кабаны бегают», — описала события женщина.

Ростовчанка сообщила, что один из кабанов даже зашел в помещение местной автомойки. Откуда звери пришли в ЖК, женщина точно сказать не смогла. По ее версии, животные попали на закрытую территорию жилого комплекса, забежав через ворота с въезжающими машинами.