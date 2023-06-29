Эксклюзив 29 июня 2023, 15:43 Без еды, воды и в легкой одежде. Что известно о пропавших в тайге Кузбасса подростках Руководитель тургруппы рассказала подробности о пропавших в тайге Кузбасса подростках Freepik

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Трое подростков из детского дома пропали во время экскурсии в тайге Кузбасса. Мальчики ушли вперед группы, но больше их никто не видел. У детей нет с собой еды и воды, рассказала руководитель группы Олеся в беседе с «360».

«Они вперед ушли пока мы помогали детям по курумникам спускаться», — рассказала собеседница издания.

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Об этом ей сообщили другие участники группы, по их словам, подростки пробежали вперед, пока взрослые переводили детей.

«Начинался туман, дождь моросил. Там тропа, она идет не ровно с горы, а извилистая. Если забежать за какой-то угол то, человека будет не видно. Когда мы спустились, мы их уже не было», — поделилась она.

По словам женщины, место, где пропали дети — тайга. Там густая растительность, хвойный лес и туристические тропы, на них нанесены специальные метки. На связь несовершеннолетние не выходили. Группа останавливалась в лагере Приют Рубановский стан, но туда пропавшие тоже не приходили. Еды при себе у ребят не было.

«Мы налегке были, только бутылочки с водой, и то они не у них, а они в рюкзаке лежали, их по очереди несли. Поэтому они вообще без ничего. Одеты легко достаточно», — поделилась Олеся.

Поисками детей занимаются спасатели и полицейские с помощью беспилотников. ГУ МВД по региону сообщило, что пропавшим 13, 14 и 15 лет.