Эксклюзив 28 июня 2023, 12:37 «Бьет детей каждый день». Мать детсадовца с инвалидностью в Нижнем Тагиле пожаловалась на воспитателя Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что воспитательница детсада бьет ее немого ребенка

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Жительница Нижнего Тагила Анна обвинила воспитательницу детсада № 20 для детей с инвалидностью в регулярном издевательстве над детьми. По словам Анны, сотрудница постоянно бьет их, обижала и ее сына. Правда, воспитательница в беседе с «360» настаивала на том, что это не так.

Анна написала жалобы во все инстанции. Обращалась в Следственный комитет и прокуратуру, к уполномоченному по правам человека в Свердловской области, в Управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, подала в суд. В распоряжении канала есть как обращения, так и некоторые ответы на них. Женщина уверяет, что воспитательница не раз пинала ребенка ногами и, по словам очевидцев, тащила его по земле волоком, а ее коллега «взяла за шкирку и швырнула» мальчика, причем такое повторялось неоднократно.

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«У сына есть инвалидность, он не разговаривает. Есть свидетели, которые это видели: <…> мой ребенок лежит на полу, и воспитательница его бьет по ноге и по голове. После этого я ему кружку воды наливала, а она, видимо, таким методом его успокаивала, так что он берет кружку и себе по голове бьет, не могу никак его отучить», — пожаловалась Анна.

«Тапочками по голове»

По ее словам, пришлось давать мальчику «другие препараты», чтобы он успокоился.

«Он и ночами орал, но я не понимала, что происходит. Он же не мог сказать, что его там обижают. С другими детьми воспитательница так же обращалась. Мальчик, который разговаривает, рассказал, что она кулаком по носу его ударила до синяка. Другая девочка говорит, что воспитательница каждый день ее бьет», — сообщила собеседница «360».

Мать детсадовца добавила, что, когда ей впервые сообщили о происходящем в соцсетях, она пошла к заведующей и та обещала принять меры, воспитательница тоже извинилась и сказала, что этого не повторится. В итоге, как утверждает Анна, сотрудницу на месяц лишили премии, но ничего не изменилось. А потом уже другая нянечка видела, что у этой воспитательницы «всегда в руках тапочки и она по башке бьет детей».

Воспитательница Гульназ М. заявила каналу, что ничего подобного не было.

«Я никого не трогала, я всем объясняла уже», — подчеркнула женщина.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, обвиняют ли ее несправедливо, и подтвердила, что ни с этим ребенком, ни с другими детьми подобных инцидентов не было.