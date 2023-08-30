Эксклюзив 30 августа 2023, 23:34 Бессмысленная атака. ВСУ атаковали Псков по политическим причинам Аналитик Онуфриенко: противник будет все чаще наносить удары вглубь России

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У атаки беспилотников на территорию России не военные, а политические предпосылки. С одной стороны, западная поддержка Украины ослабевает. С другой, украинским властям надо демонстрировать собственному населению оптимистичную картинку на фоне провального контрнаступления, жесткой мобилизации, растущих экономических и социальных проблем. Об этом «360» рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Атака на День независимости

События последних дней на фронте отягощены для противника целым рядом внешних факторов, которые ему пришлось учитывать. У них там 24 августа был День независимости, после этого отмечали «День могилизации».

Внешние источники помощи затормозили. Где мы видим десятки сотен танков, тысячи БТР и все остальное, что отправлялось бы сейчас на восполнение запасов киевской хунты?

Поэтому они вынуждены наносить удары вглубь нашей территории. Мы этого ожидали, мы это предполагали.

Ситуация на фронте

На фронте у противника успехи очень невелики. На Западе публикуют карты, рассказывая, что до моря остается всего 70 километров. Но это, во-первых, по прямой. Во-вторых, не 70, а чуть больше. В-третьих, надо учитывать, что за три месяца боевых действий стратегического наступления (три месяца будет 4 сентября) противнику удалось продвинуться где-то на 10 километров, продавив нашу первую линию обороны.

Действительно, эти 10 километров — первая линия обороны. Но на второй он завяз. И это только на Времевском выступе и у Работина. Дальше он не проходит. Там за это время созданы четвертая и пятая линии обороны.

Поэтому за оставшийся до сезона дождей месяц, на который у ВСУ еще есть западная техника и пушечное мясо, шансов пройти не то что 70, но и семь километров очень-очень мало.

Тем более что на остальных направлениях линия фронта либо стабильна, либо мы наступаем. Так, как это происходит на Купянском направлении, где медленно, но верно наши войска продавливают Синьковку в северо-востоке от Купянска, и Кисловку с Ивановкой на востоке от Оскола. До реки остается где-то порядка 18 километров.

Новые удары

Именно политика и внешние факторы будут определять весь характер будущих боевых действий. Безусловно, до того, как наши начнут наступление, противник примется все чаще наносить удары в глубину нашей территории.

И здесь бессмысленно рассуждать, с какого направления. Важно то, что они не прекратятся до тех пор, пока существует киевский режим.