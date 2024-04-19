Эксклюзив 19 апреля 2024, 18:44 «Беспредел». Уральский блогер обвинил транспортную компанию в смерти жены в ДТП Менеджер блогера Лещева: транспортная компания не признала вину в ДТП на Урале РИА «Новости»

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Уральский блогер Александр Лещев потерял жену в смертельном ДТП, которое произошло осенью рядом с Екатеринбургом. Мужчина обвиняет в случившемся транспортную компанию и планирует судиться с ней, когда закончится следствие. Обе стороны видят ситуацию по-разному, и «360» выяснил их точку зрения.

Пятилетняя девочка потеряла мать

Менеджер блогера Лещева Мария рассказала, что руководство транспортной компании недостаточно следило за вопросами безопасности. По ее словам, экспертизы подтвердили, что у автобуса была лысая резина, а водитель не соблюдал скоростной режим. Менеджер добавила, что из-за смертельного ДТП Лещев остался один с пятилетней дочкой, но не получил никакой компенсации.

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«По сути, семья потеряла такого же полноценного кормильца, как и отец. Никто не извинился, не предложил никакой помощи», — подчеркнула она.

Блогер собрал подтверждения того, что автобусы продолжают нарушать скоростной режим, сообщила представитель Лещева. Из-за такого отношения к перевозкам могут произойти и другие аварии, отметила Мария. По ее мнению, владелец этой фирмы «очень вальяжно себя чувствует» и не ощущает своей вины.

«На следственных допросах он сказал, что на похороны направил кортеж из двух машин. „Я же помог“, — говорит», — вспомнила она.

Менеджер объяснила, что Лещев собирается придать эту историю огласке. Она добавила, что он хочет, «чтобы ребенку была оказана нормальная моральная компенсация»

«Пока решается все абсурдным путем. Предлагают ребенку по 20 тысяч в месяц платить <…>. 20 тысяч ребенку, который потерял маму», — заключила представитель блогера.

РИА «Новости»

От компании потребовали 15 миллионов

Директор транспортной компании Антон Шендрик не согласен с обвинениями в его адрес. Он сообщил «360», что вина за аварию лежит на водителе автобуса, который по каким-то причинам не справился с управлением.

«Он сделал неосторожный маневр при попытке обогнать грузовик, и этим самым допустил съезд с дороги на обочину, где столкнулся с деревом. И это привело к опрокидыванию автобуса», — пояснил он.

По мнению директора фирмы, водитель являлся профессионалом и в его квалификации ни у кого не было сомнений.

«Водитель был очень опытный, сам инструктором по вождению работал, и возраст у него был 40 лет», — подчеркнул он.

Шендрик добавил, что из-за ДТП пострадали восемь человек. Водитель и женщина, которые были не пристегнуты, вылетели в лобовое стекло и погибли. Директор компании заявил, что после аварии пытался договориться с мужем погибшей, но из этого ничего не вышло.

«Я помог ему с похоронами. Вроде общались с ним нормально изначально, но потом он попросил 15 миллионов. Я ему сказал: „Саш, что это, наверное, слишком много“», — указал Шендрик.

Он рассказал, что предлагал Лещеву ежемесячно помогать его дочери до 18 лет, но тот отказался принимать деньги и назвал их «подачками».

«Потом на разных медиаресурсах началось поливание грязью, хотя экспертиза еще не была сделана до конца. Писал, что мы и убийцы, и негодяи, и тому подобное», — пояснил директор компании.

Шендрик добавил, что после смертельного ДТП руководство фирмы установило на всех автобусах ограничения на скорость. Он подтвердил, что готов предоставить данные со спутника и доказать, что сотрудники не нарушают скоростной режим.

«После данной аварии мы всем автобусам сделали в программе [ограничение] до 95 километров в час. Они физически не могут ехать быстрее», — отметил директор компании.