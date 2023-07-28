Происшествия 28 июля 2023, 18:32 Бесхозная вещь с уголовным сроком. Почему любые находки нужно сдавать в полицию Юрист Комсолев: присваивание находок уголовно наказуемо, нужно сдавать их в полицию РИА «Новости»

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Попытка оставить себе найденную вещь может закончиться уголовным делом. И не важно, о чем именно идет речь: отвечать за присвоенный кошелек, телефон, зонтик или сумку с вещами все равно придется. Куда проще, а главное — по закону, сразу отнести находку в полицию.

Миллион из брачной корзины

Москвич случайно потерял миллион рублей: он положил сверток с деньгами на крышу своей машины и отвлекся на телефонный звонок. Поговорив, мужчина сел в автомобиль и поехал за город, забыв о деньгах, которые остались валяться на парковке.

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Заметив пропажу, мужчина обратился в полицию. По его словам, деньги были свадебным подарком, они с женой планировали потратить их на взнос за ипотеку. Следователи проверили камеры видеонаблюдения возле места происшествия и нашли кадры, на которых некий мужчина, проходя мимо, прикарманил сверток.

Новоявленного миллионера быстро нашли. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. Полицейские обнаружили у него только часть находки — примерно 400 тысяч гость столицы успел потратить. Сейчас он находится под следствием и подпиской о невыезде.

Уголовное дело из-за мелочи

Найти миллион могут не все, некоторые рискуют свободой за гораздо меньшие суммы. Так, житель Пензенской области заметил, что потерял свою банковскую карту. Вскоре выяснилось, что ее нашел не слишком честный человек: пришло сообщение о списании денег.

Следователям удалось найти мужчину, который оплатил чужой картой себе бензин на автозаправке. Теперь у него подписка о невыезде и уголовное дело по факту кражи.

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Безработный 24-летний москвич на станции метро «Павелецкая» обнаружил бесхозную сумку. Молодой человек просто забрал вещь, будто свою, и быстро вышел на улицу. Там он проверил содержимое.

Выудив три тысячи рублей, мужчина бросил сумку у мусорной урны и отправился восвояси. Однако камеры наблюдений и в метро, и на улице все зафиксировали и помогли полицейским найти вора. Теперь он будет отвечать перед законом за кражу.

Похожий случай в столичной подземке произошел на«Тушинской». Рассеянный пассажир забыл телефон на сиденье и вышел. Его сосед сначала забрал гаджет себе, а потом, когда владелец начал звонить на свой номер, отключил его и избавился от SIM-карты. Но это не помогло уйти от ответственности перед законом.

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании рассказали, что пассажиры электричек тоже часто оставляют спортивные сумки, пакеты с вещами, одежду, ключи, телефоны, наушники, садовый инвентарь. Однажды потеряли банку земляники.

Брать себе чужое нельзя

Правозащитник, судебный юрист Владимир Комсолев объяснил в разговоре с «360», что в подавляющем большинстве случаев присваивание себе каких-либо находок заканчивается уголовным делом. Это нужно в том числе в качестве превентивной меры, чтобы люди понимали: ответственность неминуема.

«Уголовные дела возбуждают независимо от суммы — тысяча, пять или 100 тысяч рублей. Владельца денег, конечно, идентифицировать достаточно сложно, со смартфонами это сделать проще, потому что там есть свои персональные данные», — уточнил Комсолев.

РИА «Новости»

Нашедший чужую вещь может сам вернуть ее владельцу, особенно если рядом есть камеры наблюдения. Достаточно объяснить администрации, в чем дело и попросить посмотреть записи. Но лучше всего все же обратиться в полицию.

Надо понимать, что в Москве в 99% процентах случаев все просматривают: будет легко выяснить, кто и когда взял чужое. Поэтому, если вы нашли крупную сумму, не спешите радоваться и оставлять ее себе — это будет расцениваться как хищение. Владимир Комсолев

Чаще всего люди теряют деньги, банковские карты и небольшие вещи — зонтики, мобильные телефоны, добавил юрист. Но какой бы ни была находка, ее нужно непременно отдать в полицию. Если по прошествии полугода собственник не объявится, нашедший может забрать вещь себе, нужно лишь написать соответствующее заявление.

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина подтвердила, что размер или стоимость присвоенной находки не важен. Если присвоить ее, практически наверняка придется отвечать перед законом.