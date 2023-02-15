Эксклюзив 15 февраля 2023, 17:37 Банальное хамство или провокация. Что произошло на лекции психолога Сатьи Даса Участница скандальной лекции Сатьи Даса: женщина пришла с целью спровоцировать психолога

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Во время лекции в Великом Новгороде популярный в Сети психолог Сатья Дас (Сергей Яковлев) ударил женщину ее же сумкой по голове. Участница мероприятия Елена в беседе с «360» заявила, что не осуждает поступок специалиста. По ее словам, «пострадавшая» женщина по имени Евгения сама напросилась и спровоцировала ситуацию.

Возомнила себя инфоцыганкой

Очевидица потасовки пояснила, что женщина возомнила себя коучем. Она не скрывала, что пришла на лекцию, чтобы «закопать психолога».

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«Пришла, по ее словам, закопать Сатью. То есть изначально шла с этой целью. Это сказали мои знакомые, которые сидели рядом [с ней]. Она сидела и в нетерпении ждала начала его выступления», — подчеркнула Елена.

Как только Сатья начал выступление, Евгения пыталась говорить с ним в унисон. Психолог заметил это и попросил прекратить вторить ему.

«Он ей сказал: „Солнышко, я все понимаю, когда будешь выступать ты, тогда люди придут и послушают тебя. Сейчас я в твоей помощи не нуждаюсь“. Он ее солнышком назвал раз 10. Это было все тихо, спокойно. Он пытался отшутиться, перевести тему, не обращать внимания», — пояснила женщина.

Но человек пришел спровоцировать, это была провокация чистой воды. Она не была в тот момент невменяема. Стала невменяемой, когда поняла, что зал не будет сидеть и слушать ее. Поняла, что ее выгонят, что сценарий пошел не по плану. Вот тогда у нее улетела кукуха. Елена участница скандальной лекции Сатьи Даса

По ее словам, лекция у Сатьи якобы изначально не задалась. Он опоздал примерно на 10 минут из-за того, что таксист повез специалиста в другую сторону — специально, чтобы поговорить с психологом. Ситуация выбила его из колеи.

«И потом еще вот это. Я человека понимаю. Потому что ни одного осуждения от зрителей я не видела. Она спровоцировала, нарывалась. Ее муж это сказал: „Моя жена возомнила себя инфоцыганкой. <…> Я сюда пришел в надежде проработать эту проблему“. Семья была на грани развода», — подчеркнула участница лекции.

Охраны у Сатьи вообще не было — имелся только помощник. Сначала психолог пытался выгнать женщину из зала спокойно, но она не хотела уходить.

Второй раз он ей сказал: «Еще одно слово — я тебя выкину». Встал, пришел его помощник. Ее хотели взять за руки и вывести, женщина стала отбиваться. И тогда он взял пустую сумку и задел по голове один раз. После этого другой мужчина из зала помог ее вывести. <…> Когда ее выводили, она заявила, что ей никто не нужен — только Сатья. Может быть, у нее какие-то эротические фантазии были. <…> Ее муж встал, сообщил о проблеме в семье и вышел из зала. Елена

Извинился ради публики

Супруг Евгении Валерий в разговоре с «360» опроверг информацию о том, что они находятся на стадии развода.

«Это моя супруга — есть и будет», — сказал он.

Мужчина рассказал, что психолог опубликовал в соцсетях извинение. Но Сатья не позвонил им и лично не покаялся.

«Он заявил в своем обращении, что в течение всего семинара она пыталась его срывать. Но по факту это заняло от силы минут пять-семь. И мы покинули зал в самом начале выступления. И плюс еще он лишил нас возможности прямо у него „ВКонтакте“ прокомментировать [пост], заблокировав меня и супругу», — подчеркнул Валерий.

По словам мужчины, их семью возмутило не само происшествие. Его и жену задело то, что психолог «не извинился по-человечески». Валерий заявил, что Сатья специально написал пост, тем самым сыграв на публику.

«Нас возмущает не сам инцидент. Ладно, произошло и произошло. Был бы нормальный человек — по-человечески бы извинился. Связался бы с родственниками, с мужем, в конце концов, с ней. Он даже не пытался ни с кем связаться. И только для публики, для красивого словца извинился. И нас же лишил возможности прокомментировать его недостоверные извинения. То есть он обычный трус», — заключил Валерий.

Точка роста

Сам Сатья в посте отметил, что проводит лекции и семинары в разных городах уже 17 лет. К нему приходят разные люди, с которыми все это время он находил общий язык.

«Так было до прошлого воскресенья. Думаю, вы уже слышали об инциденте, который произошел на лекции в Великом Новгороде. Что же было на самом деле? В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки», — пояснил психолог.

Он подчеркнул, что все это не оправдывает его поступок. При любых обстоятельствах подобное недопустимо. Сатья сказал, что сожалеет о случившемся. От лица своей команды и от себя он принес извинения и добавил, что произошедшее станет точкой роста.