Эксклюзив 05 апреля 2023, 13:57 Атаку Запорожской АЭС польским беспилотником назвали ядерным терроризмом Военный эксперт Дандыкин: ВСУ безрассудно атаковали ЗАЭС ударным беспилотником РИА «Новости»

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Украинские войска безрассудно направили на Запорожскую АЭС беспилотник. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» предупредил о тяжелых последствиях попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление на этом участке.

Новые обстрелы

Охрану Запорожской АЭС, по его словам, поручили Росгвардии — структуре с легким вооружением. Она обеспечила порядок и занялась предотвращением диверсий. Василий Дандыкин предупредил, что армию привлекут в случае необходимости.

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Специалисты обустроили укрытия для того, чтобы не подвергать риску хранилище ядерных отходов, и недавно там побывал с инспекцией гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обстрелы, тем не менее, продолжились.

«Отправка этого беспилотника, который, скорее всего, наши нейтрализовали, или система электронной борьбы… ясное дело, что он не на прогулку полетел — может быть, был в ударном варианте и что-то нес», — сказал специалист.

Убийственная затея

Он предположил, что украинские войска запланировали наступление в направлении Запорожской АЭС, возможно, с переправкой через водохранилище и высадкой десанта. Вести боевые действия на таком объекте опасно, чревато серьезными последствиями, поэтому российские бойцы пытаются предотвратить атаку.

«Сама по себе это убийственная затея, потому что такую водную преграду нелегко преодолеть. Происходящее — это полный беспредел, безрассудство, ядерный терроризм в чистом виде», — сказал Василий Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что Вооруженные силы Украины уже пытались пойти в наступление, но безуспешно. Их подразделения уничтожали.

Ударный беспилотник польского производства весом более двух килограммов рухнул рядом с Запорожской АЭС, рассказал ранее командир российского подразделения. По тому, как разлетелись его обломки, специалисты решили, что при помощи дрона хотели повредить инфраструктуру станции.