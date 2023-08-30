Происшествия 30 августа 2023, 09:52 Атаку дронов отразили в нескольких регионах России. Главное о событиях ночи 30 августа Семь российских регионов попытались атаковать беспилотники ночью 30 августа Губернатор Пскова Михаил Ведерников

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В ночь на 30 августа сразу несколько российских регионов попытались атаковать беспилотники. Сообщения о ликвидации БПЛА публиковали Минобороны и власти Москвы, Псковской, Брянской, Орловской, Калужской областей. В Севастополе силы противоподводно-диверсионной обороны отразили атаки беспилотников с моря.

Отражение атаки в Пскове

Военно-гражданский аэродром в Пскове атаковали 29 августа. На объекте начался пожар, ночью возгорание ликвидировали.

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что жертв и пострадавших нет. В среду, 30 августа, запланированные рейсы в воздушной гавани отменили, чтобы оценить ущерб.

«По предварительным оценкам, ничего серьезного», — указал Ведерников.

ТАСС сообщал о повреждении четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

Около 02:00 Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотных летательных аппаратах над территорией Брянской области. Еще один БПЛА, по данным министерства, сбили над территорией Орловской области.

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Один сбили над Советским районом Брянска. Еще два пытались атаковать телебашню.

Работа ПВО в других регионах

Помимо этого, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что дрон ликвидировали над Сухиничским районом.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома», — написал он в Telegram.

Также, по его словам, в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали.

Два беспилотника ночью сбили над территорией Рязанской области. А около 03:30 БПЛА перехватили над Московской областью. Он потерпел крушение в Рузском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал события минувшей ночи попыткой массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе.

Уничтожение беспилотников с моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял в Telegram об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. В 04:16 он уточнил, что силы ППДО закончили работу в акватории.

«На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет», — добавил Развожаев.

Минобороны также сообщало, что в районе полуночи самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.