Происшествия 10 марта 2023, 22:55 Аквапарк «Лефортово». Жители столичного ЖК пережили потоп Эксперт ОНФ Рыбальченко заявил, что за общедомовое имущество отвечает УК дома Telegram

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Прорванная труба обеспечила жителям жилищного комплекса «Лефортово Парк» настоящий бассейн на дому. Кладовые одного корпуса затопило полностью, подземному паркингу повезло чуть больше. Управляющая компания заверила, что скоро ликвидирует аварию.

Столичный ЖК затопило

Подвал и парковку московского ЖК «Лефортово Парк» 10 марта оказались полностью затоплены. Причиной потопа стал прорыв трубы во втором подъезде жилого комплекса. По словам жильцов, это уже третье ЧП в жилищном комплексе.

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Автовладельцы бросились экстренно эвакуировать свои машины с парковки, другие жильцы спасали свои вещи из кладовых помещений. Очевидцы утверждали, что вода также текла из лифтовой шахты по всем этажам.

Потоп начался незадолго до полудня, но коммунальные службы и представители застройщика не торопились с подмогой, хотя уровень воды превысил полметра. Сейчас в двух подъездах не работают лифты, в одном полностью затоплен подвал.

Шутки на воде

Нужно отдать должное жителям ЖК «Лефортово Парк»: они не унывают. Домовой Telegram-канал полон сообщениями о местах для парковки неподалеку от дома и шутками.

Некоторые считают, что пора менять автомобили на более соответствующий транспорт.

Есть и те, кто уверен, что потоп стал кардинальным решением по мытью полов от управляющей компании: дешево и сердито.

УК от «ПИК» решает проблему

Мосводоканал пояснил «360», что не имеет отношения к ЧП в ЖК «Лефортово Парк» и посоветовали обращаться в управляющую компания «ПИК». По словам диспетчера, они уже занимаются этой проблемой.

«Они звонили, они говорили, что у них там потоп, вроде как помощь просили. А потом звонили в Водоканал, сказали, что вроде они свои насосы установили, все в порядке, сами занимаются», — уточнила диспетчер.

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» со своей стороны сообщила «360», что автомобили на подземной парковке не пострадали, так как уровень воды там не превышал нескольких сантиметров.

«По факту аварии водоснабжение было перекрыто. Прогнозируемое время восстановления системы водоснабжения — около 17:30. Работы по уборке помещения начаты сразу, прогнозируемое время уборки помещений — около трех часов», — заявили в пресс-службе УК.

За общедомовое имущество отвечает УК

Эколог, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360», что прежде всего нужно выяснить, по чьей вине произошло ЧП — кто ответственен за трубу, которую прорвало.

«В доме есть общедомовое имущество, за которое несет ответственность управляющая организация. Если испорченная труба была в ее ведении, нарушения нужно фиксировать соответствующим актом и требовать компенсации», — пояснил Рыбальченко.

Эксперт отметил, что в случае отказа жильцам нужно проводить независимую экспертизу и обращаться в суд.