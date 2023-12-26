Эксклюзив 26 декабря 2023, 13:07 Акт военной агрессии США и Великобритании. Почему Украина не могла своими силами ударить по Феодосии Капитан Сивков: ВСУ ударили по Феодосии под управлением США и Великобритании

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Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно атаковать Феодосию. Ракеты Storm Shadow навели из оснащенных Западом командных центров по собранным иностранными службами разведданным. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с «360» назвал произошедшее актом агрессии США и Великобритании против России.

Далее — прямая речь.

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Удар по Феодосии

В атаке участвовали самолеты Су-24, из которых два сбили. Они применяли ракеты Storm Shadow. Скорее всего, они пришли с континентальной части Украины, пуски произвели с предельной дальности около 200-250 километров.

Ракета попала в район порта Феодосия. Последствия непонятны — могла ударить в корабль, могла ударить не в корабль. У этой ракеты большая боевая часть. Вместе с тем возгорание имеется и на пирсе. То есть, видимо, удар пришелся не столько по самому кораблю, сколько в пирс или прилегающие строения. Возник пожар, его гасят. Очевидно, там имелись боеприпасы, потому что паблики отмечали сильный взрыв.

Раз он произошел, значит, ракета попала не в корабль, а в склад. В результате этого взрыва корабль получил повреждение.

Естественно, теперь Россия станет искать остатки украинских самолетов Су-24 и уничтожать их. Армия нанесет удары по складам с ракетами.

Полетное задание

Storm Shadow — это ракета, которая летит по так называемому полетному заданию, которое готовится не на борту самолета, он является лишь средством доставки. Пилот мог даже не знать, куда полетит ракета, Су-24 не могли нацелить их.

Полетное задание готовится на земле в специальных центрах, имеющих специальную аппаратуру, специальное программное обеспечение и специально подготовленных людей. Украинская разведка не могла выявить местонахождение склада. Эти данные могли предоставить Великобритания и США.

Поэтому совершенно четко могу сказать, что полетные задания на эти ракеты делались специалистами из Великобритании.

Именно она, так сказать, нанесла удар. Таким образом, это акт военной агрессии США и Великобритании против России.