Эксклюзив 05 мая 2023, 12:34 Агрессия и страх перед мужчинами. Юная жертва пермского маньяка до сих пор не может прийти в себя «360»: мать пострадавшей от рук пермского маньяка школьницы не согласна с приговором суда

Читать 360tv в

Манька-рецидивиста, напавшего на 13-летнюю школьницу в Пермском крае, приговорили к 11 годам колонии особого режима. Мать девочки в беседе с «360» рассказала, что не согласна с решением суда, по ее мнению, сок очень маленький.

«Мало. 11 лет пройдет, выйдет еще молодой, дальше будет также делать», — поделилась женщина.

Реклама

Собеседница издания рассказала, что у девочки осталась сильнейшая травма после произошедшего. Летом 2022 года, 42-летний мужчина с ножом похитил школьницу, выгуливающую собаку поселка Теплая Гора. Злоумышленник привязал ребенка к дереву, заставлял пить алкоголь и курить сигареты. Он угрожал ей, говорил, что мастерки метает ножи, бросал холодно оружие в дерево. Девочке удалось сбежать среди ночи, когда ее мучитель уснул.

«Психолог полгода с ней работал. Сейчас у нее появилась как-будто ненависть, страх перед мужчинами. Она постоянно оглядывается, боится. Все это сейчас даже заметнее стало, больше агрессии появилось», — призналась мать пострадавшей.

Женщина уверена, что им еще придется обращаться за помощью к специалистам, ведь она очень переживает за свою дочь. Она призналась, что врачи ее предупреждали, что эмоции и страх из-за произошедшего у ребенка будут выплескиваться позднее.

По дороге из школы девочка всегда звонит маме и разговаривает с ней всю дорогу, потому что боится идти.

«Это очень тяжело вспоминать. У нее панический страх. Даже когда я ее прошу просто быть осторожнее она отвечает: „Не напоминай“. Я стараюсь вообще об этом никогда ничего не говорить», — поделилась женщина.

Девочка даже не хотела ездить на слушания в суд, потому что хотела как можно скорее забыть эту историю. Первое время после произошедшего, рассказала мать, они даже боялись спать.

«Думали, друг он сбежит, вдруг нас убьет», — рассказала спикер.

Семья купила квартир в другом городе, переехала, но и тут не спокойно. Как только появляются новости или слухи о похищении женщин, изнасиловании, девочка впадает с панику.

«Она говорит: „Мам, мы как бы оттуда уехали, а здесь еще хуже“», — добавила она.

Мать пострадавшей рассказала, что скорее всего не будет обжаловать решение суда. Но возможно обратится в прокуратуру и следственный комитет.

Ранее мужчину судили за убийство нескольких человек. Его отправили в тюрьму на 20 лет, но освободили условно-досрочно.