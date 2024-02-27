Эксклюзив 27 февраля 2024, 15:30 Звенящая пошлость или голая правда? Зачем в России дают бой эротическим вечеринкам Психолог Глушнева: закрытие откровенных вечеринок может стать охотой на ведьм Unsplash

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Российское общество всерьез взялось за свое и чужое «облико морале». Под публичную раздачу попали многие: в первую очередь гении маркетинга в индустрии развлечений, которые решили, что «полуголые» и вообще «голые» вечеринки — отличная идея, а вместе с ними и гораздо более скрытные люди вроде организаторов и участников реально закрытых свингер-вечеринок и кинки-пати. Где в этой ситуации тренды, проблема государственной важности, а где — личная жизнь? По полочкам попытался разложить «360».

Возмутители спокойствия в неспокойные времена

О «полуголой» вечеринке Насти Ивлеевой сказано до неприличия много — и количество информации о ней чуть ли не более неприлично, чем происходившее в «Мутаборе». Широчайший охват этой истории, реальные последствия в виде «отмены» больших звезд, килотонны мемов про «не ту дверь» — это натолкнуло некоторых особо одаренных организаторов на не самую удачную идею повторить тусовку, хотя бы фрагментарно.

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Так, в Курске вечеринки с «полуголым» дресс-кодом проводили не где-нибудь, а в противорадиационном укрытии — клуб устраивал там мероприятия совершенно незаконно, а до кучи решил еще повторить «успех» московского клуба. На это болезненно отреагировали те, кому сейчас вообще не до веселья такого рода — военные, которые сейчас защищают родину, но еще до СВО пытались годами выдворить любителей специфического отдыха с неположенного места.

Отметился и бар в Амурской области, где ведущий предложил посетителям раздеться за бесплатный коктейль, который и стоил-то 300 рублей. И ведь желающие нашлись! Когда видео с вечеринки улетело в соцсети и поднялся шум в духе «шо, опять?!», все участники аттракциона невиданной жадности начали извиняться, бар закрыли до выяснения обстоятельств, выручку направили на нужды семей участников СВО, сотрудников отправили волонтерить, а гения конферанса уволили.

По ходу дела в Москве тихонько закрыли проект Kinky Party — они проводили закрытые «секс-позитивные вечеринки» около восьми лет, стремясь, чтобы люди обращались к низменным страстям, что называется, бережно — с обоюдного активного согласия и строго безопасно. После скандала они получили предостережение от госорганов, что любые события с такой тематикой не поощряются, и послушно уехали за рубеж.

Гораздо менее умными и адекватными оказались организаторы кинки-пати в Екатеринбурге. Появилась информация, что они проводили вечеринки не только в клубах, но и в местном Доме офицеров. Ну и местечко они выбрали для таких увеселений — это историко-архитектурный памятник федерального значения, музей Великой Отечественной войны. Неудивительно, что реакция на это оказалась, мягко говоря, агрессивной.

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Как апогей этого «тренда» — задержание, по данным СМИ, порядка 68 человек в Строгине. Shot утверждает, что полиция накрыла свингер-пати в отдельном съемном коттедже в закрытом поселке с собственной охраной. Но только задержали людей вовсе не за то, чем они по согласию занимались в доме со всеми удобствами в виде пилонов и девайсов для связывания, а за то, что соответствующие звуки разносились по всей округе до четырех утра — соседи устали слушать вопли и стоны, а на увещевания предававшиеся плотским утехам просто не отвечали. И окна даже не зашторивали.

Справедливости ради, расстояние между коттеджами в этом месте и правда символическое, так что режим тишины свингеры, конечно, нарушали вовсю.

Личное и публичное. Общественники и психологи — о старой новой морали

Вот так начнешь разбираться в одной проблеме, потянешь за ниточки и обнаружишь, сколько разных факторов сошлось в одной социальной ситуации. Здесь и всеобщая погруженность в соцсети, где ограничения существуют строго для того, чтобы поставить под ними галочку об ознакомлении и отправиться постить дальше в открытый доступ все подряд, и желание подражать увиденному (явное и подсознательное), и личное пространство, сморщившееся в мегаполисах до размеров экрана смартфона. Когда в таких условиях заходит речь о сокровенном, которое многие люди охотно делают достоянием общественности, обстановка резко становится взрывоопасной.

Особенно, когда страна меняется на глазах, в режиме нон-стоп.

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«360» пообщался с общественными деятелями и психологами, чтобы узнать о социальных трендах, обсудить классическое «что такое хорошо и что такое плохо» и понять, как изменилось понятие морали — да и изменилось ли оно вообще. И первый же вывод, который можно сделать: вечеринка в «Мутаборе» все-таки оказала на происходящее свое влияние.

Психолог Галина Красноруженко заметила, что проявления возмутительной сексуальной открытости — попытка отделиться от массы, проявить свою инаковость и в каком-то смысле самореализоваться.

Эрос стоит во главе желаний человека, его либидо, это энергетический потенциал, энергия всех влечений. Танатос — проявления садизма, вандализма, мазохизма. Если сопрягать эти потоки, проявляется деструкция личности, она ведет к стремлению лидерствовать, господствовать. Когда человек не может себя проявить в других лидерских качествах — на работе или в семье, — он часто пытается отстроиться, используя сексуальную тематику, искать лидерства. Галина Красноруженко

Общественный деятель Андрей Ковалев еще раз напомнил: правила игры изменились, причем необратимо. Более того, право на ошибку и возможность «исправиться», съездив в новые российские регионы, — натура уходящая.

«Наши ребята жизни отдают за родину, мы им помогаем, чем можем, в соседних домах у людей могут быть родные на фронте. Им просто закрыть глаза и не смотреть? Если звезды думают, что съездили обелиться и могут делать, что хотят, они ошибаются. Наши ребята возмущаются, когда к ним приезжают эти персонажи. Они говорят: нам их не надо», — заявил он.

Поменялось многое. Еще пару лет назад День защитника Отечества не имел такого критического значения — потому что наше общество откровенно отвыкло от мысли, что родину нужно защищать… Приходится привыкать заново.

«Начали закрывать клубы, которые не понимают этого и даже издеваются: я видел где-то на видео в клубе барышню в типа военной форме. Это уже издевательство. За это надо пять-семь лет давать, за глумление над нашими солдатами. Вы можете себе представить такую вечеринку в Москве в сорок первом году?» — возмутился Ковалев.

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Психолог Анна Глушнева успокоила (а кого-то, может, и расстроила): низменные страсти есть часть природы человеческой. Но вопрос лишь в том, насколько безопасно они выражаются — и в понятии «безопасно» заложено множество смыслов, включая спокойствие окружающих людей, которым — удивительно, что приходится это проговаривать! — не всегда хочется быть свидетелем или невольным участником чужих развлечений.

«Достаточно естественно иметь где-то потаенные желания или же желания, которыми человек может поделиться с партнером. Наш президент говорил о пропаганде ЛГБТ*: взрослые люди, занимайтесь, чем хотите, только детей оставьте в покое. И здесь эффект „Мутабора“ проявился в том, что все разнеслось в Сети, дети могли это увидеть, а это уже ай-яй-яй. А когда все происходит где-то в коттедже, взрослые люди что-то делают — это их психотравмы, разбираться с ними надо им самим», — заявила она.

При этом Анна Глушнева подчеркнула: хайпомет в обществе работает в обе стороны. Если сначала знаменитости таким образом устроили себе праздник сарафанного радио (не все, ой, не все теперь этому рады), то теперь этим же механизмом пользуются те, кто борется за «облико морале» российского общества. Социальное одобрение нужно всем — а теперь его можно получить не за провокационные наряды (или их отсутствие), а за образ борца за нравственность. Воспользуются ли этим не вполне морально безгрешные люди? Да, разумеется!

«Сейчас это приобретает черты охоты на ведьм. Возможно, случай с „Мутабором“ был этаким спусковым крючком. Те общественные силы и силы правопорядка, которые хотят признания, будут использовать это как хайп — какие-то службы, у которых могли быть на примете такие заведения, начнут их „вскрывать“ и „разоблачать“», — отметила психолог.

По ее мнению, единственная область, в которую в подобных условиях государство не просто может, а должно вмешиваться, — это публичное медиапространство.

Как мама троих детей могу сказать, что ограничить их от информационных источников нельзя, что-то они да увидят. Но если таких новостей про очередные вечеринки без трусов будет много, они рано или поздно захотят повторить. Так что на государственном уровне такой контент лучше пресекать. Анна Глушнева

Общественный деятель Георгий Федоров пояснил: закрытие нескольких клубов с совсем уж распоясавшимися людьми — верхушка айсберга.

«Я думаю, что таких вечеринок в стране происходит огромное количество, лишь единицы становятся достоянием общественности. Сейчас, когда идет СВО, любые излишества находятся на краю общественного порицания, особенно если это излишества публичных фигур. Но если люди, незнакомые друг с другом, развлекались, думаю, что это спустят на тормоза. Дело было не в сексуальном подтексте, а в резонансе вечеринки в „Мутаборе“. Даже если бы люди полуголыми прыгали, не занимаясь друг с другом сексом, их все равно бы осудили за это, поскольку сейчас это — оголенный нерв», — заявил он.

И все же, сравнивая тусовку богатых, успешных, знаменитых и космически оторванных от реальности, намеренно слитую в интернет хайпа ради, с закрытыми вечеринками людей обычных, Федоров признал: первое — более аморально.

«Я не ханжа, человек может делать что угодно, главное, чтобы это не мешало другим, не приносило вред окружающим и не принимало безобразные формы», — заключил он.

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В общем, никогда еще не было так важно думать своей головой, как в наше время — неспокойное, сложное, стрессовое. И думать надо всегда: прежде чем куда-то пойти, прежде чем нажать на «опубликовать», прежде чем кого-то осудить. Гражданское общество рождается именно так.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.