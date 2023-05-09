Общество 09 мая 2023, 20:06 Зов белых журавлей. Неизвестные факты о песнях — символах Победы и памяти Певец Брилев: песни военных лет никогда не утратят своей актуальности для россиян РИА «Новости»

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«Темная ночь» и «В землянке», «Смуглянка» и «Синий платочек» — эти и другие песни военных лет звучат 9 мая вот уже 78 лет и не надоедают. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны исполняют и слушают фронтовые шлягеры с не меньшим удовольствием, чем ветераны. Модные кавер-группы включают их в свой репертуар, мелодии становятся саундтреками к современным военным фильмам. Композиции уже давно перешли из хитов в разряд классики, стали народным гимном Великой Победы.

Фронтовые песни вполголоса пели в минуты отдыха бойцы в блиндажах и любимые киногерои. Марк Бернес умер от рака через месяц после исполнения «Журавлей». Лев Лещенко заручился поддержкой нескольких генералов и рискнул своей репутацией, впервые исполнив «День Победы». Искренние, наполненные высшим смыслом, где горечь утрат смешалась с радостью победы, песни военных лет никогда не утратят своей актуальности для россиян. Такой вывод в беседе с «360» сделал певец и продюсер Владимир Брилев.

«Это праздник со слезами на глазах…»

Брилев напомнил необычную судьбу песни «День Победы», написанной в 1975 году к 30-летию Победы поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым. На прослушивании музыкальное произведение «зарубил» худсовет и закрыл ему дорогу на Гостелерадио. Но песню спас Лев Лещенко

«Есть такая легенда, что Лещенко рискнул своей репутацией, попросил поддержки нескольких генералов и исполнил песню в ноябре 1975 года на концерте, посвященном Дню милиции. Так песня ушла в народ», — рассказал певец и продюсер.

РИА «Новости»

Минорная генетика россиян

Среди хитов военных лет он выделил еще «Снежную песню», посвященную солдатам Карельского фронта, и другие всенародно любимые произведения. По словам Брилева, композиции военных лет никогда не утратят своей популярности в России.

У нас есть кодировка, вне зависимости от того, в каком поколении мы находимся, внутренняя генетика все равно у нас минорная, она невероятно душевная. Мы люди, которые воспринимаем чужие чаяния и заботы как свои. Владимир Брилев певец, продюсер

«И один из главных инструментов, который помогает нам выразить свои эмоции, — это музыка. Поэтому песни Победы, искренние, написанные с хорошими мелодиями и текстами, всегда будут находиться в нашей кодировке и никогда не утратят своей актуальности», — отметил певец, исполнитель одной из известных современных песен о войне «Колокола».

РИА «Новости»

Представляя свою песню «Колокола», Брилев в соцсетях писал, что эхо войны звучит как набат в душах жителей России, где каждая семья потеряла близких в боях с фашистами.

Прощальные «Журавли» Бернеса

В канун Дня Победы уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» историю появления песни «Журавли».

Она рассказала о семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии, которая во время войны потеряла всех семерых сыновей. В селе установили обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц. Посетив мемориал, дагестанский поэт Расул Гамзатов написал проникновенные стихи, которые Марк Бернес показал Яну Френкелю и попросил сочинить мелодию.

РИА «Новости»

Певец торопил композитора. У Бернеса диагностировали рак легких, и он боялся не успеть. Исполнитель уже почти не мог ходить, но 8 июля 1969 года сын отвез Бернеса в студию, где знаменитую песню записали с одного дубля. Через месяц певец скончался, а песню слушают и поют до сих пор.

«И мне лично кажется, что образ белых журавлей стал общим символом памяти обо всех солдатах, погибших в Великую Отечественную войну», — заключила Бойченко.

К празднику Победы российская рок-группа Uma2rman записала свою версию композиции Бернеса «Любимый город». Музыканты создали особую атмосферу благодаря современной аранжировке.