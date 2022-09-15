Фургон с бродячими собаками остановили в Сочи | 360°

Зоозащитники Сочи заявили о массовом убийстве собак. Власти города объяснили все стерилизацией бездомных животных
Зооволонтер из Сочи заявил об убийстве собак вместо стерилизации
РИА «Новости»
Настоящая спецоперация по спасению бездомных собак началась в Сочи. В городе работает компания из Ростова-на-Дону, заключившая муниципальный контракт на поимку и стерилизацию бродячих животных. Зоозащитники утверждают, что никакой кастрации собак не проводится: их забивают палками и сжигают. Власти города заверили, что собак возвращают на улицы после прививки, стерилизации и чипирования.
Погоня за собачьим фургоном
Ловцы собак передвигаются по городу на фургонах. Бродячих животных усыпляют при помощи дротика, а после забирают с собой. Как рассказала «360» зооволонтер Татьяна Ткаченко, 14 сентября местным жителям удалось остановить такую машину, из которой спасли 37 животных.
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«Вчера спасли 37 собак из маленького фургона. Никакие условия перевозки и содержания не соблюдаются. Люди просто подняли крик, когда увидели, как животных усыпляли дротиками и просто бросали в фургон. Среди спасенных были маленькие щенки, которых просто не стерилизуют, а также собаки с бирками, которые уже прошли операцию», — заявила она.
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Часть собак забрали частные приюты, а три попали в тяжелом состоянии к ветеринарам. Из туловища одного из животных специалисты вытащили усыпляющий дротик.
Татьяна отметила, что сегодня по городу курсировало уже два фургона. Один, в котором перевозили восемь собак, остановили. Но второй, где часть животных находилась уже в полумертвом состоянии, успел скрыться.
В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
Находившийся на месте зооволонтер сообщил, что сотрудники фирмы собак не дают и не выпускают. Люди уже предлагают оставлять за животных расписки.
«Пришел ветеринарный врач, которого еле подпустили к собакам. Осмотреть их нормально нельзя. Принесли воды, кто сколько может. Водители в отделе пишут заявление. Говорят, что везут их в приют в Ростовской области», — заявил собеседник «360».
После от зооволонтера стало известно, что собак все же удалось забрать. Двум животным стало плохо. Но главная машина с большим количеством зверей успела уехать.
Забивали палками
По словам Татьяны Ткаченко, заключившая муниципальный контракт с властями Сочи ростовская компания уже давно известна как «черный отлов». Она работала под разными названиями, получая госконтракты, а все пойманные сотрудниками животные пропадали без вести.
«Эта компания должна была заниматься подбором павших животных, но по факту они ночью выезжали, усыпляли собак дротиком, а потом забивали палками. Все это попало на камеры наблюдения, когда пропала собака у одного жителя», — подчеркнула зооволонтер.
Девушка отметила, что у фирмы, которая якобы занимается отловом и стерилизацией животных, нет приюта, ветеринарного кабинета и даже возможности нормально перевезти зверей. Поэтому животных по несколько дней держат в фургоне, пока не забьют его под завязку.
Ткаченко отметила, что трупы собак просто сжигают. Крематорий есть в Ростове-на-Дону и Тимашевске, который расположен по дороге из Сочи. Зооволонтер не исключила, что костры из животных могут полыхать в горах рядом с городом.
В ведомстве подтвердили, что контракт на отлов бездомных собак заключили с компанией, которая стала единственным участником проведенного аукциона. Собак отвозят в приют, стерилизуют и ставят бирки, чтобы через 23 дня выпустить обратно. Приют находится в поселке Романовское, в 12 часах пути от Сочи, а значит, время перевозки не нарушает закон.
Оплату компания получает только по актам и видеозаписям поимки и возвращения животных в места обитания. Появившееся в социальных сетях видео доказывает, что ни одна собака не пострадала. В отношении тех, кто мешал работе ловцов собак, подали заявление в полицию за препятствование коммерческой деятельности, угрозы жизни и здоровью, а также повреждение имущества.