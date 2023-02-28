Общество 28 февраля 2023, 21:52 Зонд для немцев. Скандальный дипломат обеспокоился радиационным фоном Урала Политолог Кошкин: идея генконсула ФРГ по Уралу связана с широким кругом функций дипслужбы freepik

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Немецкий генконсул Матиас Крузе попросил разрешения установить зонд на крыше высотного центра в Екатеринбурге. Дипломат заявил, что собирается замерять радиационный фон. Разрешать или запрещать монтаж устройства МИД России будет лишь после консультации с техническими специалистами.

Точка наблюдения — небоскреб

Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе направил запрос в Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой разрешить установку прибора для измерения радиации, сообщил Telegram-канал Mash.

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Дипломат пожелал поставить специальный зонд и передатчик данных замеров на одну из самых высоких башен в городе — бизнес-центр «Высоцкий». Общая высота 56-этажного здания составляет почти 200 метров.

Краузе заявил, что согласно Венской конвенции консульства имеют право «следить всеми законными средствами за состоянием и развитием ситуации в коммерческой, экономической, культурной и научной сферах государства и информировать представительство представляемого государства».

Бизнес-центр «Высоцкий», Екатеринбург

Любвеобильный дипломат

Генконсул Крузе прошлой осенью уже получил свои «пять минут славы» в России. Жительница Екатеринбурга заявила, что отец трех детей изменял своей немецкой жене с ней, а ей — с еще тремя местными дамами.

Девушка рассказала журналистам, что дипломат, которому в этом году стукнет 60 лет, сначала подбивал клинья к своей 57-летней секретарше. Потом переключился на более молодую руководительницу отдела международных связей Горного университета.

Следующими стали стажер генконсульства Франции и студентка УрФУ. Когда немец соблазнил очередную даму и похвастал ей своими победами, та возмутилась и пожаловалась в посольство. Там отказались комментировать ситуацию.

Необходимые консультации

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что круг обязанностей сотрудников дипломатической службы довольно широк и некоторые аспекты могут показаться действительно необычными.

Все это происходит по согласованию. Дипломат обратился в российское Министерство иностранных дел. И оно в зависимости от принятого решения даст ответ — положительный или отрицательный. Андрей Кошкин эксперт Ассоциации военных политологов

Политолог уточнил, что российский МИД привлечет соответствующие технические службы. Они сделают официальное заключение: кто и как станет контролировать работу устройств, какую информацию будут считывать зонд и передатчик и куда ее направят.

«Специалисты учтут, на каком именно здании планируют устанавливаться прибор для измерения радиации, как будет осуществлен монтаж. Вся эта работа может занять несколько месяцев. Поэтому даже в случае отказа МИД нельзя упрекнуть в нежелании сотрудничать», — подчеркнул Кошкин.