Общество 28 июля 2023, 01:05 🐶Злой как собака. Мужчина угрожал убить всех животных в столичном ЖК и попал под суд Зоозащитник Еремеева: к конфликтам с догхантерами приводит неадекватное поведение Unsplash

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Москвичи из ЖК «Матч Поинт» пожаловались на агрессивного соседа — мужчина на протяжении двух недель запрещал им выгуливать собак, а также угрожал отравить или зарезать их питомцев. Конфликт набирал обороты, и в дело пришлось вмешаться правоохранителям. Между полицейскими и догхантером завязалась драка, в итоге его задержали, а суд арестовал на 10 суток. Что не поделили в элитном жилом комплексе и откуда взялось столько ненависти к животным и окружающим — в материале «360».

Неспокойное соседство

Размеренная жизнь в ЖК на улице Василисы Кожиной закончилась с появлением мужчины, попытавшимся запретить местным выгуливать собак. Он предупредил, что разбросает во дворе отраву, а также пообещал отстреливать домашних питомцев, сообщило издание msk1.ru.

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Жители забили тревогу. Они испугались не только за животных, но и за себя и своих детей.

«Мы в этом ЖК живем, нашим питомцам угрожают. Дети во дворе, в конце концов, гуляют каждый день. А если кто-то отравится и умрет?» — пожаловалась девушка по имени Майя.

С неадекватным поведением соседа позже столкнулась другая жительница «Матч Поинт» Мика. Она рассказала, что пошла во двор со своим французским бульдогом, и на нее набросился мужчина в черной одежде.

Jesse Schoff / Unsplash

«Ко мне подошел мужчина неславянской внешности, начал агрессивно разговаривать. Я сразу записала на видео, потому что мне стало страшно за свою жизнь. <…> От него поступали такие фразы, что он застрелит собаку. Говорил, что убьет всех животных», — отметила она.

По ее словам, Ислам — так зовут мужчину — подходил в основном к девушкам. Позже он начал «патрулировать» двор в компании других мужчин — они ловили тех, кто ходил с собаками.

«Чуть-чуть с головой проблемы»

Возмутитель спокойствия признался, что имеет проблемы с головой, сообщил Telegram-канал Mash. Во время встречи с жителями он назвал дом своим и заявил, что «все будут соблюдать правила».

«У меня чуть-чуть с головой проблемы, и с ним я если что-то сделаю, предупреждаю заранее, потом, имейте в виду, пусть это будут облегчающие обстоятельства», — заявил на камеру журналистам в присутствии двух полицейских догхантер.

Публичное достояние

По данным издания, решившим «навести порядки» оказался Ислам Осмаев, называющий себя гражданином ОАЭ и «Чеченских эмиратов». Авторы статьи отметили, что он владеет цветочным бизнесом в Москве, строительным — в Грозном, а в настоящих эмиратах у него минимум три компании, связанные со строительством, арендой недвижимости и прокатом автомобилей. В ЖК «Матч Поинт» у Осмаева апартаменты, добавили журналисты Mash.

Ввязался в драку с полицией и попал за решетку

Ситуация накалилась до предела, и жители решили обратиться в полицию. Днем 26 июля в элитный жилой комплекс приехали силовики. Они задержали вспыльчивого мужчину, однако тот оказал им сопротивление, рассказали местные.

«Между полицейским и Ислам завязалась драка. Сразу несколько человек его скрутили и повязали. Он еще что-то вслед кричал. Но к дому вчера приехали автозаки. Наверное, думали, что массовая драка будет», — рассказала msk1.ru жительница «Матч Поинт» Ольга.

РИА «Новости»

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что получили от жителей комплекса на улице Василисы Кожиной сообщение об угрозах в адрес домашних животных.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции данный гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении задержанного составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — рассказали в полиции.

Материалы передали в Дорогомиловский районный суд. Правонарушителя привлекли к административной ответственности и арестовали на 10 суток.

В суде мужчина рассказал, что у него трое детей. Одного из них укусила собака — это случилось на детской площадке в ЖК «Матч Поинт». После этого он якобы пытался решить вопрос через управляющую компанию, однако усилия оказались напрасны, сообщил Telegram-канал Mash.

Все можно решить разговором

Подобные конфликты между владельцами собак и другими жителями, особенно если дело происходит в городе, случаются очень часто, заявила в беседе с «360» зоозащитница Ольга Еремеева. Однако причины этого могут как обоснованы, так и нет.

РИА «Новости»

К первой категории можно отнести стандартные претензии к собачникам.

«Выгул в неположенном месте. Если собака ходит в туалет, и человек явно не пытается и не собирается убирать за ней. Если собака без намордника, и она кажется кому-то опасной. Выгул без ошейника и поводка. Это самые частые причины. Ну и, возможно, какой-то громкий лай поздно ночью под окнами. Когда все хотели бы немножечко поспать, а чья-то собачка хотела бы немножко полаять», — объяснила эксперт.

А вот причины конфликтной ситуации в ЖК «Матч Поинт» можно отнести скорее к необоснованным, считает зоозащитница.

«Если кому-то просто априори не нравится собака — никакая: ни большая, ни маленькая, ни гавкающая, ни негавкающая — это клиника. Мы живем в городе. Если не нравится — ты уезжаешь куда-то за город, живешь там своей тихой жизнью, не наблюдаешь то, чего ты не хочешь наблюдать. Если мы живем в городе, понятно, что возникают какие-то конфликты. Человек имеет право сделать замечание собачнику <…>. У всех же есть рот, уши — мы можем решить это в разговоре и быстро, не используя при этом какие-то угрозы. То есть когда одна из сторон ведет себя неадекватно, как правило, тогда и случаются какие-то конфликты», — отметила Еремеева.

Она подчеркнула, что только лишь вежливое и уважительное общение заканчивается миром и добрососедством в любых конфликтных ситуациях.