Эксклюзив 08 февраля 2024, 15:55 Жизнь Адели. Судьба одной осужденной женщины Ведущая «360» Кононова: осужденная Аделя после колонии изучает основы бизнеса Телеканал «360»

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«Жизнь Адели» — это документальный проект о судьбе одной осужденной женщины. Аделя получила срок по статье за мошенничество. Попала в колонию, отучилась там на курсах «Начни свое дело» и сделала все, чтобы смягчить наказание, поэтому сейчас она живет в исправительном центре. Ведущая «360» Елена Кононова узнала, как устроена закрытая от посторонних глаз система, кто и как помогает женщинам, которые однажды преступили черту закона.

Во время пандемии Аделя хотела подработать курьером и подписала договор с компанией, которой, как потом оказалось, не существовало. В итоге оказалась курьером наличных денег — по словам 30-летней Адели, она не знала, что в конверте находятся деньги, 20 тысяч долларов. Стоило ей сесть в машину, ее сразу задержали и повезли в отделение.

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«Я не ожидала, что меня закроют. Была на подписке [о невыезде], мне говорили, что все будет хорошо, условный срок», — вспомнила собеседница «360».

Сейчас она вышла из колонии и оказалась в исправительном центре на принудительных работах. Аделя пояснила: когда подходит срок, можно подать в суд, и есть шанс, что за хорошее поведение заключенного направят в исправительный центр.

Работа начинается с самого утра. Сейчас женщина трудится на производстве, отвечает за участок чищенной картошки.

«Я здесь нахожусь не по своей воле, я к этому так отношусь. Если говорить себе: господи, картошка, я так больше не могу, это невыносимо, — это будет раздражать. Но я думаю: я пришла, поработала и ушла, все», — рассудила Аделя.

По ее словам, в исправительном центре больше свободы и возможностей, в том числе для учебы и саморазвития.

Как оказалось, даже отбывая срок и проходя ресоциализацию после колонии, можно обучиться чему-то новому, например, бизнесу. Некоммерческие организации в Можайской колонии учат женщин основам предпринимательства. Адель получила базовые знания на уровне маркетинга, которые пригодятся ей в исполнении мечты — открыть ресторан.

Подробнее о жизни Адели, исправительном центре и проекте «Начни свое дело» — на видео.