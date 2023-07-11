Эксклюзив 11 июля 2023, 18:54 Жителей Подмосковья пригласили бесплатно лечиться в центре «Медицина» Академик Ройтберг перечислил бесплатные услуги в центре «Медицина» для жителей Подмосковья Телеканал «360»

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Основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал «360», что жители Московской области могут получить лечение в его частной клинике бесплатно — по полису ОМС. Пациентам, зарегистрированным в Подмосковье, клиника оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям ПЭТ/КТ, лучевая терапия, ЭКО.

«Например, ПЭТ-КТ. Нигде в мире вы не найдете, чтоб ПЭТ-КТ делался за день после заказа — очереди. В Турции очереди приходится ждать месяцами, в Израиле — полтора-два месяца. У нас — на следующий день запись. Максимум — два дня. Когда больше, я утраиваю разборки», — рассказал академик.

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Основатель центра «Медицина» добавил, что это же касается и лучевой терапии, и радионуклидной терапии, которую мало где делают, а жители Московской области могут пройти ее в клинике бесплатно.

На сайте клиники академика Ройтберга также указано, что по ОМС проводят лечение диабета. Помощь оказывают в том числе по направлениям сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, абдоминальной хирургия, онкологии, урологии и офтальмологии.

Ройтберг отметил, что власти уделяют большое внимание медицине. Не все получается идеально, но они хотят поднять отрасль на самый высокий уровень, выделяют на ее развитие огромные деньги, что уже хорошо.

«За 50 лет я не видел такого реального количества денег. Когда вы слышите, что денег не хватает — это правда. Потому что их не хватает никогда и нигде, ни в одной стране мира. Посмотрите, какие затраты на онкологию, кардиологию, кардиохирургию, болезнь легких. Такого не было», — сказал Ройтберг.