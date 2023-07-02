Эксклюзив 02 июля 2023, 14:53 Житель Кабардино-Балкарии пробрался в мечеть и поджег Кораны. Это попало на видео Видео «360»: житель Кабардино-Балкарии пробрался в мечеть и попытался сжечь Кораны

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Житель Кабардино-Балкарии пробрался в мечеть и попытался сжечь несколько Коранов. Его действия попали на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Поджог попал на камеру

Акт сожжения Коранов случился в селе Чегем Второй. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Она сняла, как мужчина, в руках которого была канистра с горючей жидкостью, вошел в здание мечети. Он прошел через несколько помещений и оказался в зале, где верующие читают молитвы.

Телеканал «360»

Житель республики целенаправленно подошел и взял несколько экземпляров Корана, после чего положил книги на пол. Затем он облил их из канистры и, отойдя на безопасное для себя расстояние, поджег. Зал озарила мощная вспышка, а мужчина, оглядываясь, покинул здание мечети.

Мужчину задержали

Случившееся прокомментировали в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарской Республики. Там сообщили, что пообщались с дядей совершившего поджег.

«Совершивший поджег мечети задержан, и с ним ведутся следственные мероприятия. Призываем жителей КБР к спокойствию и просим не распространять ложную информацию», — отметили в организации.

В пресс-службе добавили, что задержанный — прихожанин мечети. По предварительной информации, он «является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении». Он подтвердил свои действия, которые объяснил подсказкой «внутренним голосом».

«Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее власти Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Ирак попросил выдать мужчину, который сжег священную книгу.