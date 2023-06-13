13 июня 2023, 17:05
Жест уважения или хулиганская выходка? Небоскреб «Бурдж-Халифа» подсветили в цвета российского флага наперекор Западу
Политолог Донцов: ОАЭ продемонстрировали, что они ближе к России, чем к Западу
В честь Дня России фасад небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского триколора. Организованное световое шоу сопровождалось российским гимном, а в соцсетях администрация здания опубликовала поздравление россиянам, пожелав радости, единства и процветания. «360» вместе с экспертами выяснял, что стоит за этим жестом.
Далее — прямая речь.
Политолог Никита Донцов: ОАЭ ближе к России, нежели к Западу
Думаю, тут несколько факторов, почему небоскреб окрасили триколором. В первую очередь — наши соотечественники, которые находятся в Дубае и инвестируют туда деньги.
Отношения между Россией и ОАЭ теплые и позитивные, поэтому можно расценивать это как жест уважения и стремление сохранить их.
Формируется полярный мир. Арабские Эмираты демонстрируют, что они ближе к нашей цивилизации, чем к западному суперлиберальному обществу.
Этот поступок имеет и геополитическое значение. Очевидно, что с учетом обстановки в мире это такая немного хулиганская выходка со стороны ОАЭ. Можно говорить о нефтяном факторе: идет большое давление со стороны западных стран на арабский мир.
Арабские Эмираты поддерживают ОПEК+ — политику по снижению уровня добычи нефти, что ведет к повышению цен. Это выгодно для арабских стран, но неудобно США.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: укрепление отношений
Я не ожидал ничего подобного, но это весьма логично. Арабские страны сейчас делают упор на нас. Не то чтобы они нас полюбили, но всегда относились к нам спокойно и без западных идей.
Это не какой-то особый акт дружбы, но до добрососедских отношений точно доходим. Наше партнерство устойчивое.
Американские действия — особенно история с побегом из Афганистана — сильно подорвали доверие этих (арабских. — прим. ред.) государств к США. У них была договоренность: Америка доминирует, но гарантирует безопасность.
Теперь арабские страны уверены, что защиту им может дать только Россия.
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