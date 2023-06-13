Политолог Донцов: ОАЭ продемонстрировали, что они ближе к России, чем к Западу

В честь Дня России фасад небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского триколора. Организованное световое шоу сопровождалось российским гимном, а в соцсетях администрация здания опубликовала поздравление россиянам, пожелав радости, единства и процветания. «360» вместе с экспертами выяснял, что стоит за этим жестом.

Далее — прямая речь.

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Политолог Никита Донцов: ОАЭ ближе к России, нежели к Западу

Думаю, тут несколько факторов, почему небоскреб окрасили триколором. В первую очередь — наши соотечественники, которые находятся в Дубае и инвестируют туда деньги.

Отношения между Россией и ОАЭ теплые и позитивные, поэтому можно расценивать это как жест уважения и стремление сохранить их.

Формируется полярный мир. Арабские Эмираты демонстрируют, что они ближе к нашей цивилизации, чем к западному суперлиберальному обществу.

Этот поступок имеет и геополитическое значение. Очевидно, что с учетом обстановки в мире это такая немного хулиганская выходка со стороны ОАЭ. Можно говорить о нефтяном факторе: идет большое давление со стороны западных стран на арабский мир.

Арабские Эмираты поддерживают ОПEК+ — политику по снижению уровня добычи нефти, что ведет к повышению цен. Это выгодно для арабских стран, но неудобно США.