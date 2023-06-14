14 июня 2023, 18:18
«Соревнование с холокостом». Украина жаждет признания геноцида, чтобы демонизировать Россию
Украинский политик Олейник: голодомор в СССР был не по национальному признаку
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что палата депутатов Люксембурга признала голодомор геноцидом украинского народа. По его словам, этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Зачем Киеву так нужно это признание — в материале «360».
История голодомора
В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул голод, затронувший многие народы, которые жили на территории государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других жителей, а также крупнейшей гуманитарной катастрофой.
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На голод повлияли ряд факторов: политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для форсированной индустриализации СССР, а также период неурожая.
«Были большие поставки зерна Советского Союза за границу. Власти выполняли контракт. Голодомор был не по национальному признаку. Делать упор на угнетение только украинцев некорректно», — объяснил «360» украинский политик Владимир Олейник.
Трагедия тех лет затронула и Поволжье, и Казахстан, и Кавказ, и Сибирь. По различным данным, от нехватки еды погибли семь-восемь миллионов человек: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
По мнению Олейника, никаких преференций для Украины от признания геноцида не будет. В отличие от Германии, платившей репарации жертвам холокоста, за голодомор 1932-1933 годов некому отвечать: власть была общая.
Посмотрим на сегодняшний день. Власть не готовит голодомор? Сколько заминировано полей, сколько уничтожено гектаров сельской местности? Все зерно вывозят в Европу. Тенденция геноцида похожа на соревнование с холокостом. Люди сегодня роются в мусорках — вот об этом нужно думать.
Владимир Олейник
Зачем Украина настаивает на признании?
Киевский режим пытается провести параллель с геноцидом, чтобы обвинить в этом Советский Союз и его преемницу — современную Россию. То есть именно она, по мнению Украины, должна отвечать. Однако из сложившейся ситуации нужно делать выводы, а не искать виноватых, подчеркнул Олейник.
Политолог и экономист Александр Дудчак согласился, что так называемый геноцид украинского народа — направление, по которому можно демонизировать Россию.
Никаких аргументов, подтверждающих угнетение украинского населения, нет. Почему никто не говорит, что в Америке был голодомор? Приблизительно восемь миллионов умерли в те же годы.
Александр Дудчак
Реакция в России и мире
В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. В самой Украине также действует закон, который называет голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа».
Местные власти неоднократно заявляли, что голодомор — исключительный геноцид украинцев.
Позиция России остается неизменной: неверно утверждать, что эта трагедия коснулась лишь украинцев, задачи истребить какую-то нацию тогда не стояло. Попытки представить те события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами. Они носят политизированный и антинаучный характер, подчеркивали в МИД.
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