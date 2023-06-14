Эксклюзив 14 июня 2023, 18:18 «Соревнование с холокостом». Украина жаждет признания геноцида, чтобы демонизировать Россию Украинский политик Олейник: голодомор в СССР был не по национальному признаку Википедия

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что палата депутатов Люксембурга признала голодомор геноцидом украинского народа. По его словам, этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Зачем Киеву так нужно это признание — в материале «360».

История голодомора

В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул голод, затронувший многие народы, которые жили на территории государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других жителей, а также крупнейшей гуманитарной катастрофой.

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На голод повлияли ряд факторов: политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для форсированной индустриализации СССР, а также период неурожая.

«Были большие поставки зерна Советского Союза за границу. Власти выполняли контракт. Голодомор был не по национальному признаку. Делать упор на угнетение только украинцев некорректно», — объяснил «360» украинский политик Владимир Олейник.

Жертвы голода на улицах Харькова, 1933 год / Википедия

Трагедия тех лет затронула и Поволжье, и Казахстан, и Кавказ, и Сибирь. По различным данным, от нехватки еды погибли семь-восемь миллионов человек: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Викимедиа

По мнению Олейника, никаких преференций для Украины от признания геноцида не будет. В отличие от Германии, платившей репарации жертвам холокоста, за голодомор 1932-1933 годов некому отвечать: власть была общая.

Посмотрим на сегодняшний день. Власть не готовит голодомор? Сколько заминировано полей, сколько уничтожено гектаров сельской местности? Все зерно вывозят в Европу. Тенденция геноцида похожа на соревнование с холокостом. Люди сегодня роются в мусорках — вот об этом нужно думать. Владимир Олейник

Зачем Украина настаивает на признании?

Киевский режим пытается провести параллель с геноцидом, чтобы обвинить в этом Советский Союз и его преемницу — современную Россию. То есть именно она, по мнению Украины, должна отвечать. Однако из сложившейся ситуации нужно делать выводы, а не искать виноватых, подчеркнул Олейник.

Политолог и экономист Александр Дудчак согласился, что так называемый геноцид украинского народа — направление, по которому можно демонизировать Россию.

Никаких аргументов, подтверждающих угнетение украинского населения, нет. Почему никто не говорит, что в Америке был голодомор? Приблизительно восемь миллионов умерли в те же годы. Александр Дудчак

Реакция в России и мире

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. В самой Украине также действует закон, который называет голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа».

РИА «Новости»

Местные власти неоднократно заявляли, что голодомор — исключительный геноцид украинцев.

Позиция России остается неизменной: неверно утверждать, что эта трагедия коснулась лишь украинцев, задачи истребить какую-то нацию тогда не стояло. Попытки представить те события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами. Они носят политизированный и антинаучный характер, подчеркивали в МИД.