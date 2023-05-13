Общество 13 мая 2023, 01:35 Жажда скорости. Жесткие штрафы за гонки на дорогах не остановят водителей Автоэксперт Шкуматов: соревнования по стритрейсингу сократят число опасных уличных гонок Pxhere

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О любителях быстрой езды в России говорили даже классики. Водителей, которым только дай волю погонять, в стране много до сих пор. Страсть к экстриму оказывается для части из них смертельной — взять, к примеру, гибель экс-футболиста Александра Каракина. Ужесточение наказаний для стритрейсеров вряд ли заставит их остаться дома и забыть о гонках. Возможно, лучшим выходом было бы перевести жажду скорости в более мирное русло.

Гибель Александра Каракина

В ночь на 12 мая на 29-м километре Минского шоссе в Одинцове произошла смертельная авария. Экс-футболист «Химок» Александр Каракин ехал за рулем Nissan GT-R. По данным прокуратуры, он не справился с управлением и врезался в отбойник. Каракина госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных травм он скончался. Ему было 32 года.

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Супруга погибшего Анастасия призналась, что муж любил экстрим. Близкие предупреждали спортсмена, что подобное увлечение опасно.

«Да, он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что [это увлечение опасное]», — поделилась она в беседе с «360».

Кадр с места смертельного ДТП с экс-футболистом «Химок» Александром Каракиным / Telegram

Анастасия знала, что Александр отправился с друзьями на гонки. Непосредственно перед смертельной аварией супруги не общались. От других комментариев жена погибшего отказалась.

По факту ДТП одинцовское управление МВД начало доследственную проверку. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль ее развитие.

После аварии депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ужесточить законодательство и штрафы за стритрейсинг. По его словам, сейчас наказание за гонки на дорогах слишком мягкое. Штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав не пугают владельцев дорогих автомобилей. От скоростной езды они не отказываются и в итоге приезжают к смертельному финишу.

«Необходимо увеличить штрафы — с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства», — сказал парламентарий.

За организацию и участие в уличных гонках Колунов призвал ввести уголовную ответственность, чтобы обезопасить людей.

Кадр с места смертельного ДТП с экс-футболистом «Химок» Александром Каракиным / Telegram

Занос на высокой скорости

Координатор движения «Синие ведерки», блогер и автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «360» предположил, что Каракин потерял управление автомобилем на высокой скорости и машину закрутило.

«Вероятно, он не раз ударился об отбойник — машину почти разорвало на две части. И там еще был боковой удар в водительскую стойку. Не совсем понятна его причина: обычно такое происходит либо при столкновении с другим автомобилем, либо при наезде на столб или любое другое препятствие», — констатировал он.

Статус «нелегально»

В России, заметил Шкуматов, стритрейсинг находится абсолютно в нелегальном статусе. В стране практически нет хороших автодромов, где можно покататься и выплеснуть эмоции.

У нас автодромы можно пересчитать по пальцам одной руки и еще свободные останутся. Самое неприятное то, что эти автодромы стоят очень дорого. Петр Шкуматов координатор движения «Синие ведерки»

Специализированных заездов, куда могли бы приехать те же самые стритрейсеры, тоже никто не проводит. А цены на доступных площадках запредельные.

«Несколько лет назад на одном из автодромов аренда трека стоила 15 тысяч рублей за 15 минут. То есть тысяча рублей — минута. Поверьте, даже для обладателей, условно, Nissan GT-R это слишком много», — заметил автоэксперт.

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Соревнования для любителей гонок

Желания почувствовать скорость за рулем машины и повысить свой профессионализм у водителей-экстремалов все равно не отнять. Подходящей инфраструктуры, обратил внимание Шкуматов, в России для этого нет. Сократить количество неконтролируемых уличных гонок могли бы реальные соревнования.

«Самым правильным я назвал бы создание какой-то федерации, которая бы могла возглавить этот процесс и резко за счет организации таких гоночных мероприятий удешевить участие в них. Тогда люди будут ездить быстро не на улицах, а в специально отведенных местах. У них будут соревнования, какая-то турнирная таблица», — сказал он.

Подобный подход превратит обычные уличные лихачества в спорт, а красивые и дорогие машины перестанут воспринимать просто как способ похвастаться достатком.

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В наказании нет смысла

Ужесточение наказания за уличные гонки, по мнению блогера, никакого эффекта не принесет. В России и так достаточно суровые правила дорожного движения. К тому же, любые нововведения, скорее всего, коснутся и рядовых водителей. А они к стритрейсерам никакого отношения не имеют.

«Поэтому, мне кажется, нужно не ужесточать что-то, <…>, а вкладываться в развитие спортивной автомобильной инфраструктуры, чтобы люди могли выплескивать адреналин на специальных гоночных треках», — предложил Шкуматов.

В пример он привел дворовую игру в футбол. Если ее любителям негде погонять мяч, они, вероятнее всего, станут играть где попало.

«Мяч улетает на улицу, сами футболисты выбегают под колеса автомобилей. Происходят какие-нибудь наезды, громкие случаи. И в итоге кто-то говорит: „А давайте запретим играть в футбол“. Это же абсурд», — сказал автоэксперт.

Именно поэтому комфортные условия нужны и для стритрейсеров. Тем, кто привык подобным образом получать свою дозу адреналина, необходимы собственные состязания, конкуренция и призы.

Пока уличные автогонки в стране под запретом, любители так и будут разбиваться. Если процесс урегулируют, то, скорее всего, смертельных аварий с участием стритрейсеров станет намного меньше.