Эксклюзив 16 ноября 2022, 22:25 Земляки Есенина без земли. Ошибка чиновников не дает жить людям, а решать ее никто не спешит Жители Есенинской Руси пожаловались на то, что годами не могут построиться на своей земле Телеканал "360"

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Жители «Есенинской Руси» в Рязанской области годами пытаются добиться права жить на собственной земле. Из-за ошибки властей, которую никто не замечал годами, одним запрещают строить дома на купленных участках, от других требуют снести уже готовые. Брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, никто не хочет, ссылаясь на неповоротливость государственной машины или вовсе игнорируя неудобные факты.

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«Есенинская Русь»

Достопримечательное место «Есенинская Русь» — это 46 гектаров земли вокруг усадьбы, где родился и жил поэт Сергей Есенин. Помимо музея-заповедника, расположенного в селе Константиново Рязанской области, в границы объекта культурного наследия федерального значения входит еще 42 населенных пункта, на территории которых нельзя ни строить новое жилье, ни реконструировать старое.

Дом-музей Сергея Есенина в селе Константиново, Рязанская область / Викимедиа

По словам юриста Полины Хромых, которая занимается делом жителей «Есенинской Руси», часть населенных пунктов, попавших в охранную зону, появились еще во времена Есенина. Однако снести разваливающийся и гниющий дом, чтобы построить на его месте новый, нельзя, даже если проект будущего жилья будет соответствовать историческому облику места. На ремонт, который стоит дороже, чем строительство, у местных жителей денег нет.

Например, дом Валентины Самойловой был построен еще при жизни великого поэта. Теперь заходить в него нельзя, потому что перекрытия прогнили и обветшали, стены еще держатся благодаря подпоркам из бревен.

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Разваливающийся дом стоит у центральной парковки Константиново, где останавливаются туристические автобусы. До родительского дома Есенина — несколько сотен метров. Строить новый дом пенсионерке запретили, чтобы он не портил облик улицы. Аварийное состояние дома, как сказали пенсионерке чиновники, облика улицы не нарушает.

Фантомные дворики

Запрет на любое капитальное строительство на территории «Есенинской Руси» был введен в 2006 году постановлением правительства Рязанской области. Но два года спустя местные власти выпустили новый документ, в соответствии с которым часть пустующих земель сельхоз-назначения присоединили к деревне Раменки и разрешили строить там жилье — так появился поселок «Раменские дворики».

Дома местные жители строили по всем правилам, в том числе учитывая культурный облик места: владельцы земли получали специальное разрешение на строительство у местных властей, регистрировали собственность и оформляли все необходимые документы. Поселок много лет застраивался и не вызывал вопросов, пока Министерство культуры не внесло «Есенинскую Русь» в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«То есть у нас буквально никто до 2018 года не знал, что существует запрет. А с 2018 года инспекция начала выходить в суд с исками о понуждении к сносу домов, где не прошло три года с момента регистрации», — рассказала Хромых.

Позднее Минкульт также утвердил требования по использованию земель, относящихся к достопримечательному месту — почти треть Рыбнинского района Рязанской области попала под запрет на возведение и реконструкцию объектов капитального строительства. Также на собственной земле людям запретили даже разбивать огород, так как это противоречит правила охранной зоны. К этому моменту «Раменские дворики» были застроены на 80%.

По факту, в Москве перестраховались и наложили запреты вокруг Константинова в радиусе 30 километров. И с тех пор никто ничего сделать с этим не может Полина Хромых.

Вид на въезд в поселок «Раменские дворики» / Телеканал "360"

Улучшение жилищных условий

Большая часть собственников «Раменских двориков» покупала землю на собственные средства или в кредит, но 10 участков местная администрация выделила многодетным семьям в рамках государственной программы улучшения жилищных условий. Наталья Катасонова с супругом получила участок в рамках этой программы — шестеро детей и родители жили в двух съемных комнатах в коммунальной квартире. Однако построить собственное жилье с 2015 года семья не смогла до сих пор.

В инспекции сказали: «Ждите, ваш участок попадает в красную зону, может быть, участки расширят». По сей день ждем Наталья Катасонова.

Продать участок, на котором нельзя построить жилье, семья тоже не может — даже если бы кто-то захотел его купить, по закону продать землю, выданную по программе господдержки многодетной семье, не получится до тех пор, пока все дети не достигнут совершеннолетия.

«По факту эти семьи остались без права получить участок, но считаются реализовавшими свое право и ничего не могут вернуть назад», — подчеркнула Полина Хромых.

Чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию, семья обратилась в прокуратуру — так посоветовали сделать рязанские чиновники, признавшие, что в том, что семья не может построить жилье, виновата администрация. Однако прокурор нарушений не нашел и предложил Катасоновым обратиться в суд самостоятельно (ответ есть в распоряжении «360»). Расходы на юристов, а также на экспертизы, семья также должна взять на себя, хотя в сложившейся ситуации не виновата.

«В прошлом году от прокуратуры мы получили ответ, что на момент выдачи земельного участка никаких запретов и ограничений не было, а когда ограничения возникли — это уже не их в дело, и в целом семья свое право реализовала. То есть у нас ответы от властей разные — когда им удобно, они вспоминают про нормативно-правовые акты, изданные в определенный период времени, когда не удобно, они забывают, как это сделала прокуратура», — сказала Полина Хромых.

Позиция властей

В Министерстве культуры в ответ на жалобы собственников (ответ есть в распоряжении «360») объяснили, что границы объекта культурного наследия можно изменить, если инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области покажет, что границы достопримечательного места можно сузить без ущерба для «Есенинской Руси». В самой инспекции жителям «Раменских двориков» ответили (документ есть в распоряжении «360»), что изменить условия землепользования охранной зоны «фактически невозможно».

«Наши власти побаиваются проводить новую экспертизу. Инспекция по охране объектов культурного наследия нам два года обещает, но никак не может найти экспертов, потому что в тему проведения экспертизы для изменения границ достопримечательного места никто залезать не хочет», — объяснила она.

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При этом в ведомстве признают, что к тому моменту, как людям продавали земли или выделяли их по государственной программе, запреты на строительство уже действовали. Чтобы исправить ситуацию, инспекция разрабатывает научно-проектную документацию, чтобы изменить границы достопримечательного места с запретом на строительство. Правда, когда она будет готова, никто не уточняет.

«Сейчас они документами так прикрывают поселок „Раменские дворики“, что по бумагам его просто не существует. В 2021 году эту территорию подвели под зону для выращивания многолетних культурных растений, когда у нас там уже стояли дома и церковь. Мы сейчас отвечаем за ошибки властей, за их незнание собственной нормативно-правовой базы», — уверена Полина Хромых.

По словам юриста, решить ситуацию должны местные власти, а ускорить процесс мог бы губернатор области. Однако пока на заявления жителей преимущественно приходят отписки.