В России могут ввести «зеленую» ипотеку: что это, подробности, льготы | 360°

Общество 12 сентября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам пообещали «зеленую» ипотеку. Но сначала нужно поддержать экологичное строительство Эколог Рыбальченко: до запуска «зеленой» ипотеки важно поддержать «зеленое» строительство Источник фото: Pxhere

Читать 360tv в

В России предложили создать и запустить «зеленую» ипотеку, чтобы поддержать экологическую повестку и помочь россиянам в покупке квартир в домах, которые будут строиться по новым экологическим стандартам. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщил «Интерфакс». Новые критерии строительства уже утверждены, но чтобы система заработала, помощь и поддержка в первую очередь понадобятся застройщикам.

Что такое «зеленая» ипотека

«Зеленая» ипотека призвана помочь россиянам в покупке недвижимости, соответствующей основным экологическим и природоохранным критериям: энергоэффективности, благоустроенности территорий, организации системы утилизации отходов и расходования природных ресурсов.

Реклама

Причем «зеленые» дома выгодны не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономики, в том числе и для конечного потребителя — расходы на эксплуатацию жилья в «зеленых» домах традиционно ниже из-за более бережного и осознанного обращения с ресурсами.

Реклама

Первый этап — поддержка строительства

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что первостепенное значение сейчас должна иметь поддержка «зеленого» строительства многоквартирных домов, а не ипотека, так как сначала необходимо, чтобы застройщики и девелоперы захотели строить в соответствии с новыми, пока не обязательными стандартами.

«Во всем мире существуют разные механизмы того, как сделать, чтобы было выгодно строить такие дома: есть поддержка фирм, есть инвестиции, когда государство закупает для своих нужд, для бюджетников квартиры исключительно в таких „зеленых“ домах и так далее», — объяснил Рыбальченко.

Источник фото: Pxhere

«Зеленая» ипотека — мера поддержки второго эшелона, она будет эффективной и востребованной на этапе, когда в стране появится достаточное количество «зеленого» жилья.

«Ипотека — это самый рыночный метод, потому что государство не инвестирует напрямую, но поддерживает льготной ипотекой тех людей, которые хотят купить квартиру в таких „зеленых“ домах. Но первым и главным механизмом в российских реалиях должен быть налоговый механизм — через различные налоговые инструменты нужно поддерживать „зеленое“ строительство», — подчеркнул эколог.

Стандарт «зеленого» строительства

Особенное значение, по словам Ильи Рыбальченко, имеют те критерии, которые будут определять, является дом «зеленым» или нет.

«Должно быть правильное соотношение между жильем и зелеными зонами, вокруг жилья должно быть определенное количество лесных, лесопарковых или парковых зон, потому что иначе это все становится бессмысленным — даже сверхэкологичный „человейник“ никому не нужен», — уверен Рыбальченко.

Он добавил, что для «зеленого» строительства критически важно, чтобы экологичным было не только решение для конкретного многоквартирного дома, но чтобы этой логике подчинялись градостроительные решения целиком — хотя бы в масштабах района.

Источник фото: Freepik

С 1 ноября в России начнет действовать национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов. Документ разрабатывали в соответствии с российскими и международными экологическими принципами: руководством по энергоэффективному и экологическому проектированию (LEED), методом экологической оценки эффективности зданий (BREEAM) и системой Совета устойчивого строительства Германии (DGNB).

Оценивать собираются энерго- и ресурсоэффективность здания, способы сбора отходов, экологические инновации, степень озеленения и благоустройства прилегающих территорий, доступность для маломобильных групп населения, наличие детских и спортивных площадок, а также количество отходов при строительстве и эксплуатации, экологическую безопасность территории.

Источник фото: Pxhere

Критерии экологичности многоквартирных домов разрабатывали Министерство строительства России совместно с ДОМ.РФ. Чтобы здание признали «зеленым», оно должен соответствовать 16 критериям из 81 и набрать хотя бы 81 балл из 163 возможных. Чтобы дом получил зеленый сертификат, застройщик или девелопер должен будет подать заявление на оценку проекта, а в течение года с момента введения в эксплуатацию пройдет еще одна проверка на соответствие ГОСТу.

И другие меры поддержки

Позднее рынок «зеленого» строительства также обещают поддержать программами «зеленой» секьюритизации, то есть привлечением финансирования за счет выпуска ценных бумаг, и «зелеными» ипотечными облигациями. Как объяснила «360» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, такая инициатива действительно может всерьез помочь как рынку, так и самой финансовой системе в России. Эксперт объяснила, что такой ход стал бы шагом к двухуровневой модели кредитования, которая в будущем поможет снизить ставки по ипотеке.

«Рынок ипотеки финансируется не государством, не банковским сектором, а именно финансовым рынком. То есть инвесторы, покупая акции, увеличивают возможности для того, чтобы выдавали еще больше кредитов и чтобы кредиты были дешевле», — объяснила Радченко.

0 0 0 0 0 0