Общество 13 июля 2023, 19:03 «Перегонят туда, где можно убить». Здравый запрет самовыгула животных не поможет решить саму проблему Зоозащитница Дмитриева: уже пять лет в России пытаются решить проблему бездомных животных РИА «Новости»

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Госдума 12 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, который среди прочего запрещает самовыгул питомцев — «вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления». Регионы наделили право принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными. «360» обсудил эту инициативу с зоозащитниками.

Проблемы, с которыми столкнулись в России

На протяжении пяти лет власти пытаются решить проблему с бесконтрольными животными, рассказала «360» Екатерина Дмитриева, директор фонда защиты городских животных. Однако нередко регионы саботируют эти попытки.

Все это время происходит лоббирование эвтаназии со стороны людей, которые настроены против животных, а также не велась работа по сокращению рождаемости. Екатерина Дмитриева

Животные на улице не нужны вообще никому, подчеркнула Дмитриева. Поэтому цель всей работы — убрать их оттуда, а не предотвратить проблему: бездомных возят из региона в регион вместо того, чтобы помогать.

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«Сейчас регионы участвуют в тендерах, кто дешевле сможет простерилизовать животное. Разумеется, живодеры всегда сделают это дешевле: им все равно, какие наркоз и шовные материалы использовать», — добавила зоозащитница.

По словам эксперта, если сравнивать число домашних животных и бездомных, хозяина не имеют всего несколько процентов от общего количества. Дмитриева напомнила, что корень проблемы — не в самих бродяжках, а в безответственных владельцах, которые бездумно плодят котят и щенков.

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Что изменится в законе после внесения поправок?

На сегодня в законе нет сильных изменений, объяснила эксперт: меняется перечень действий по отношению к животным. Однако добавляется официальная практика использования видеокамер, которую некоторые регионы ранее внедрили.

Раньше был отлов, транспортировка, содержание, лечение, стерилизация и возврат животного по месту. Сейчас же — отлов и транспортировка. Екатерина Дмитриева

Получится ли сделать закон полезным для всех?

Инициатива по запрету самовыгула — здравая идея, поскольку бесконтрольные и нестерилизованные животные увеличивают популяцию бездомных, подчеркнула зоозащитница.

«Каждый субъект России будет выдвигать свои правила. Но может получиться, что в одном штате корова — священное животное, поэтому ее перегоняют туда, где можно будет убить», — выразила опасения Дмитриева.