Общество 13 марта 2023, 20:13 Затопленные вольеры и кашляющие собаки. Во что превратился мегаприют после переезда в Новую Москву Зоозащитник Дмитриева призвала отказаться от практики мегаприютов для животных Telegram

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Приют для бездомных животных «Малинки» в Новой Москве оказался в центре внимания из-за сильного подтопления. В Сети появились кадры с собаками, стоящими в вольерах с ледяной водой. На случившееся успели отреагировать в Госдуме, назвав происходящее «испытанием погодными условиями». Однако это далеко не единственная сложность, которая выпала на долю питомцев и волонтеров, пытающихся улучшить условия их содержания.

Переезд разделил жизнь на до и после

Приют долгое время располагался на Пехорской улице на востоке столицы и назывался Кожуховским. Это было одно из крупнейших муниципальных учреждений в стране. Под опекой там находились более 3500 кошек и собак. Животным активно помогали волонтеры.

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В этом году все изменилось: в феврале приют перевезли в ТиНАО, к территории ТБО «Малинки». Зоозащитники пытались помешать этому решению. Они указывали, что перенос на десятки километров за МКАД создаст ряд проблемы.

Основная — отсутствие нормальной транспортной доступности, из-за чего потенциальные хозяева просто не захотят приезжать к животным. Тем не менее переезд случился, в итоге и волонтерам, и сотрудникам стало гораздо сложнее добираться до питомцев.

Как утверждала Readovka, территория «Малинок» заняла 3,4 гектара. Для животных соорудили просторные вольеры, организовали центр оказания ветеринарной помощи. Для гостей оборудовали гостиные, где можно познакомиться с будущим членом семьи. По информации Telegram-канала, не забыли и о волонтерах: для них создали мини-гостиницу, чтобы было где остаться переночевать.

Реальное положение дел оказалось далеко от этой почти идеальной картины. По словам зооактивистов, новое руководство приюта не хочет нормально коммуницировать с волонтерами.

Играйте по абсурдным правилам

Ситуацию подробно описали в сообществе фонда помощи животным «Лапа дружбы» во «ВКонтакте». По словам авторов поста, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО», которое назначили управляющей компанией для приюта, считают волонтеров практически врагами, а питомцам отказывают в медицинской помощи.

«Мы получаем новые запреты от локального менеджмента — абсурдные и грубо нарушающие федеральное законодательство», — подчеркнули сотрудники фонда.

В качестве примера жестокого обращения с подопечными приюта авторы сообщения рассказали, как несколькими днями ранее волонтер приехал в «Малинки» и обнаружил, что две собаки поранились об ограду вольера.

Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети

Молодой человек не мог ничего сделать, потому что по новым правилам активисты не имеют права самостоятельно отвести животное в ветблок. Вместо этого они вынуждены ждать, пока ветеринары сами придут и окажут помощь.

«И он ждал. Полтора часа. Собаки истекали кровью, а ветеринары игнорировали просьбы о помощи. У волонтера не осталось сил терпеть. <…> Он поместил одну из собак в переноску и повез в ветблок», — добавили в фонде.

Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети

По их данным, активисту попытался помешать мужчина, представившийся начальником охраны приюта. Свидетельницей происходящего была сотрудница управляющего сектора, но она не вмешалась в конфликт.

Нарушения при строительстве вольеров проигнорировали

Помимо невозможности наладить нормальный контакт и появления абсурдных, по мнению волонтеров, запретов, есть в приюте и другая серьезная проблема с обустройством жилища для питомцев.

Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети

В Теlegram-канале «Лапы дружбы» еще в январе публиковали данные о том, что вольеры для собак построили с нарушениями — без крыш, с зимниками площадью один квадратный метр.

Причем в одном таком «вольере» предполагается содержание сразу двух-трех животных. В начале весны ситуация не изменилась: эти нарушения не устранили, отметили представители фонда.

К тому же, по информации активистов, подопечных приюта практически не лечат, а их состояние скрывают от опекунов. Они не знают, дают ли животным нужные лекарства. Сведения о квалификации ветспециалистов тоже не удается получить.

Сидят в воде по колено

В понедельник, 13 марта, в соцсетях, ряде СМИ и Telegram-каналов начали распространять информацию о затоплении приюта «Малинки» после дождя. Одна из волонтеров в беседе с «360» рассказала, что виной всему стали неработающие ливневки.

«Мы почти полтора года выясняли отношения с префектом ТиНАО, с мэрией, с депутатами, что там недострой. Мы говорили, что нет крыши над летниками, а они нам — что мы не понимаем, как строить приют», — подчеркнула она.

Поскольку в приюте не продумали нормальную инфраструктуру, вся вода скапливается в летних вольерах, объяснила волонтер. Перевести собак в другое место невозможно, что делать в этой ситуации — непонятно.

«Вчера уже писали во все инстанции, дальше надо отслеживать. Пока мы очень переживаем за животных, потому что это очень опасно, особенно для пожилых. Все они сидят по колено в воде», — добавила собеседница «360».

Как рассказала другая активистка, в понедельник в «Малинках» санитарный день, так что волонтеров туда не пускают.

«Они там будут завтра. Мы бы и сегодня с радостью туда поехали воду вычерпывать ведрами, так как единственный вариант — собирать воду в бочки и вывозить за территорию. Кто был в приюте вчера, говорят, что собаки уже кашляли», — поделилась волонтер.

В чате приюта сообщили, что ливневки под вольерами не начали нормально работать и после очистки ото льда. Воду приходится выносить ведрами. Кроме того, протекает крыша здания, где расположены кабинеты сотрудников приюта.

Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети Скриншот из Instagram (соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Соцсети

К слову, готовность «Малинок» в ноябре прошлого года оценивали три депутата Мосгордумы — Валерий Головченко, Александр Козлов и Александр Соловьев. Об итогах их визита писал сайт kp.ru.

Козлов тогда рассказывал, что новый приют построили по всем последним современным требованиям.

«Сделано все для того, чтобы животные, которые будут здесь содержаться, действительно чувствовали себя комфортно», — заверил он.

Знают ли парламентарии о ситуации в приюте сейчас — неизвестно. «360» попытался связаться с народными избранниками, но оперативные комментарии от них, как и от префектуры ТиНАО, на момент публикации получить не удалось.

Unsplash

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «360» заявил, что не понимает, почему вопрос о недовольстве волонтеров задают ему.

«Так вы у них спросите, что вы у меня спрашиваете, почему они недовольны? Почему вы у меня про это спрашиваете? Это мой приют? Или что? Я не пойму вашего вопроса», — сказал он.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» депутат дал более развернутый ответ. По мнению Бурматова, муниципальный приют «проходит испытание погодными условиями».

Последствия стихии ощущаются. С моей точки зрения, муниципальные власти должны принять все необходимые меры, чтобы животные чувствовали себя комфортно. <…> Я считаю, что все ресурсы, необходимые для этого, есть. Владимир Бурматов

Позже в Telegram-канале Бурматова появился пост о том, что на проблему неоднократно обращали внимание.

«Мы предупреждали об этом, пачками направляя депутатские запросы по поводу того, что новое место для Кожуховского приюта выбрано неудачно и несет серьезные риски. Несмотря на это, решение было принято. Последствия мы сейчас наблюдаем», — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что направил запросы в мэрию и прокуратуру.

Депутат Госдумы Олег Шеин в комментарии «360» указал на важность огласки ситуации вокруг приюта. Если организация не сможет оставаться на этом месте, нужно понимать сложности, которые появляются при переезде.

«Новые места дислокации могут быть разными, поэтому важно обращать внимание на эту проблему», — добавил Шеин.

Мегаприютов быть не должно?

По мнению директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, в случае приюта «Малинки» проблема даже не в том, что его перевезли за город.

Волонтеры все равно могут ездить в отдаленные населенные пункты, потому что для них важнее не свой комфорт, а благополучие питомцев, заявила она. Гораздо хуже то, что этот приют рассчитан на огромное число животных. Такого быть не должно, уверена Дмитриева.

Практика огромных приютов порочна и отвратительна. Их нужно делать не на несколько тысяч животных. Потому что в таком случае, мягко говоря, получается концлагерь: многие собаки там не гуляют никогда, они живут там годами и видят только вольер напротив и кусочек неба над головой. Екатерина Дмитриева

Дмитриева считает, что самым оптимальным вариантом стала бы организация маленьких приютов на 20–50 животных в каждом районе или даже микрорайоне города.

«Это бы решало вопрос с социализацией этих животных, помещением для них, разбор по домам. Плюс будет формироваться локальное волонтерское сообщество», — объяснила специалист.

В случае с мегаприютами комфортная жизнь животных оказывается на последнем месте. Создать нормальные условия в подобных организациях в принципе невозможно, вне зависимости от того, расположены они в Москве или в 80 километрах от столицы, заключила Дмитриева.