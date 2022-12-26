Общество 26 декабря 2022, 03:25 Застолье — не единственный вариант. Топ-5 необычных мест для встречи Нового года в Москве и Подмосковье Новый год в Москве и Подмосковье можно встретить на катке, в квест-руме и поющем автобусе Unsplash

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Новый год многие встречают дома в кругу близких и друзей, но отпраздновать его можно не только сидя за столом и поедая оливье. У жителей Москвы и области есть немало возможностей провести эту ночь в необычном месте. «360» собрал топ-5 самых интересных идей для празднования. Они подойдут как для любителей активностей, так и для предпочитающих более спокойный отдых.

Праздник на льду

Встретить Новый год можно на самом большом катке столицы. Находится он на ВДНХ. Для гостей праздника организаторы подготовили интерактивно-развлекательные программы, ледовые шоу, выступления фигуристов и популярных исполнителей.

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Вечерний сеанс катания начнется в 17:00, а праздничная программа стартует в 20:00. Ее откроет барабанное шоу «Драмматика», а продолжит театрализованное акробатическое шоу «Королевство сказок». Встречу гостей поручили актерам в костюмах сказочных персонажей. Их можно будет увидеть на Центральной аллее.

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РИА «Новости»

Посетители ВДНХ смогут увидеть в новогоднюю ночь красочный фейерверк. Каток закроется в 03:00, а развлекательная программа завершится чуть раньше — в 02:15. Приобрести билеты лучше заранее.

Квесты

Если провести Новый год хочется активно, но мерзнуть на улице желания нет, то можно отправиться на квест. В праздничную ночь можно примерить на себя роль детектива, члена секретной службы британской королевы или пассажира неуправляемого поезда, который вот-вот влетит в товарный состав с ядохимикатами.

Многие компании, организующие квесты, разрешают принести с собой на игру свои напитки. Также гостям предложат шампанское. При необходимости можно заказать новогодний фуршет за отдельную плату.

«Поющий» автобус с Дедом Морозом

Еще один вариант, как можно отметить праздник, — экскурсия. Многие туристические компании к новогодней ночи готовят путешествия на автобусе по украшенному городу. Но зачем соглашаться на банальную поездку, если можно выбрать «поющий» маршрут? Дед Мороз и Снегурочка предложат спеть под гитару «Три белых коня», «Звенит январская вьюга», «В лесу родилась елочка» и другие известные новогодние песни.

РИА «Новости»

Во время экскурсии Снегурочка расскажет об истории создания не только нашумевших композиций, но и салатов оливье и селедки под шубой. Автобус проедет по главным улицам столицы с остановками у сада «Эрмитаж» и на Воробьевых горах. Там будет хоровод вокруг елочки и традиционные русские забавы. Фейерверк организаторы предлагают посмотреть у древних стен Новодевичьего монастыря.

Новый год на высоте

В Москве есть не только самый большой каток, но и самая высокая смотровая площадка в Европе. Праздничная программа на 92 этаже Южной башни «Око» в «Москва-Сити» начнется в 22:00. Гуляния завершатся в 02:00.

Развлекать гостей будут диджей, Дед Мороз и Снегурочка. Посетителей мероприятия ждет смотровая площадка «Выше Только Любовь», а также трехметровая елка, фуршет и новогодний салют. В программу включили поздравление президента, веселые конкурсы и подарки. Праздник пройдет под открытым небом, поэтому гостей попросили одеться потеплее.

Наедине с природой

Шумно встречать Новый год совсем не обязательно. Для тех, кто предпочитает уютные праздники в кругу родных, тоже есть необычное решение — экоотель «Хоббитлэнд». Ведь как известно, хоббиты не любят суеты и беспорядка. Их дома находятся в Можайском городском округе. В каждом жилище есть дровяная печь и зона для проведения пикника. На территории экоотеля расположены две бани и ресторан.

vk.com/hobbit.land

Еще отпраздновать можно в парке «Яхрома» в Дмитровском городском округе. На огромной территории горнолыжного курорта есть лес, заснеженные склоны, каток, коттеджи и гостиницы, рестораны, тобоган и сауны.

Также в Подмосковье есть коттеджи на деревьях. Они находятся на экоранчо «Алексеевка» в Можайском городском округе. Домики с панорамными окнами и террасой построены на высоте до 2,5 метра над землей. Такое расположение позволяет наслаждаться прекрасным видом.