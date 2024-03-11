Эксклюзив 11 марта 2024, 11:20 Заслуженного строителя заставляют платить 1,3 млрд рублей за элитный дом в Москве Жители домов на Староволынской улице в Москве боятся остаться без своих квартир

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Жители нескольких многоэтажных домов на Староволынской улице в Москве рискуют остаться без своих квадратных метров. На застройщиков подали в суд и требуют с них более миллиарда рублей. В ситуации вокруг недвижимости на западе столицы разбирался «360».

Всех под одну гребенку

На месте, где возвели многоэтажки, когда-то стояла недостроенная детская больница, объект был в ведении Управления делами президента. Чиновники решили, что землю нужно перепрофилировать и возвести здесь жилой дом.

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Сказано — сделано. Нашлись подрядчики, среди них и компания «Липецкстрой-М», возглавляемая заслуженным строителем России Виктором Григорьевым. Но прокуратура подала иск о незаконном обогащении и к Григорьеву, и к его партнерам, и к тем самым государственным управленцам, что затеяли стройку. Что называется, всех под одну гребенку.

«Каждый застройщик строил свой непосредственный корпус, претензии к тем объектам, которые, с точки зрения прокуратуры, были незаконно выведены, к корпусу, который строил „Липецкстрой-М“, который возглавлял Виктор Александрович, не относятся», — объяснил адвокат Виктора Григорьева Андрей Безрядов.

Виноватыми в суде признали ответчиков

Все дело в том, что землю здесь оформили не до конца: сейчас стоят жилые дома, а должна была быть больница.

В суде виноватыми называют ответчиков, их целых 20. По материалам дела, они принадлежали к госслужбе, были аффилированы между собой, незаконно вывели имущество и не проявили должную осмотрительность во время оформления сделки. И, как следствие, сильно разбогатели, причем незаконно. Но вот девелопер «Липецкстрой-М», уверен представитель компании, не подходит ни по одному из пунктов.

«„Липецкстрой-М“ — единственная из четырех компаний-застройщиков внесла в договор отлагательное условие, согласно которому договор будет вступать в силу не с момента заключения, а с момента, когда вышеупомянутые обстоятельства наступят», — подчеркнул Андрей Безрядов.

Так как государство не вкладывало в этот проект никаких денег, а владело только земельным участком, то доли в этом объекте распределялись следующим образом: 30% жилых помещений должно было отойти Управделами президента, 70% — застройщикам, так как они строили в данном случае этот жилищный комплекс за счет собственных, незаемных средств. Повторяю: никаких государственных средств потрачено не было. Андрей Безрядов адвокат Виктора Григорьева

Суд, однако, оказался на стороне истца — Генпрокуратуры — и постановил взыскать с ответчиков один миллиард триста миллионов рублей, а еще арестовать имущество. Под раздачу может попасть весь ЖК вместе с людьми.

«Мы не должны быть заложниками этой ситуации»

«Борьба с коррупцией приветствуется, мы только за, но я не считаю, что мы должны быть заложниками данной ситуации. Мы порядочные жители Москвы, купили, инвестировали в эти квартиры, собственность получили решением суда десять лет назад», — рассказала «360» собственница одной из квартир Майя Корец.

Другой собственник, Игорь Алексеев, подчеркивает: жители находятся практически на грани признания своих прав на недвижимость незаконными.

«Из-за того, что мы узнали, что существует решение Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга по делу о недвижимости здесь, в Москве», — добавил он.

Виктор Григорьев сконструировал в столице немало домов. На крыше одной из многоэтажек на Мичуринском проспекте даже установлен герб города Липецка, потому что построила ее компания «Липецкстрой-М». У Григорьева огромное количество наград и благодарностей от правительства Москвы и президента России.

«Он (Григорьев. — прим. ред.) известен своей деятельностью строительства в Москве, он заслуженный строитель, он не уходил от ответственности. За его плечами опыт: он построил Липецкий металлургический комбинат», — отметил депутат Госдумы Владимир Ресин.

Теперь жители домов на Староволынской улице надеются, что регалии их застройщика помогут им сохранить свои квартиры. Правда, один суд уже проигран, но адвокаты обжаловали решение. Впереди еще несколько заседаний.