Общество 20 декабря 2022, 15:27 Защищать и разъяснять. Путин поручил спецслужбам усилить работу на новых территориях России Политолог Светов: российские силовики должны разъяснять законы населению новых территорий РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником и заявил, что спецслужбы должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность жителей новых регионов страны. Для этого силовикам придется бороться не только с внешними, но и с внутренними угрозами, уверены эксперты.

Обстановка сложная

В своем поздравительном обращении 20 декабря Владимир Путин рассказал, что на новых российских территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — сохраняется крайне сложная обстановка. Так что спецслужбы должны делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, соблюдение их прав и свобод.

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«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что спецслужбам в присоединенных регионах предоставят новую современную технику и вооружение, а также опытные кадры. Президент призвал силовиков активизировать работу по ключевым направлениям, в частности обратить внимание на контроль за местами массового скопления людей, транспортной и энергетической инфраструктурой.

Мобилизовать усилия, по словам Путина, необходимо органам контрразведки, в том числе военной, и сотрудникам пограничной службы ФСБ, так как граница страны — ключевой рубеж обеспечения безопасности.

«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал он.

РИА «Новости»

Обстановка в новых и приграничных регионах

ВСУ не прекращают обстрелы ряда освобожденных территорий. От регулярных прилетов страдает столица ДНР Донецк и другие населенные пункты. В результате обстрела 18 декабря в областной клинической больнице, самой большой в Донецке, начался пожар.

Также украинские военные целились по жилым домам, рынку, бизнес-центрам, стадиону и другим объектам гражданской инфраструктуры.

РИА «Новости»

Утром 20 декабря Донецк снова атаковали. Взрывы прогремели в районе телебашни, больницы и других мирных построек.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили о повреждениях в офисе Международного комитета Красного Креста. В больнице имени Калинина от прямого попадания обрушились три этажа.

В результате обстрелов Белгородской области 18-го числа пострадали 12 человек, один погиб от полученных травм. На следующий день порядка 14 тысяч жителей остались без электричества из-за того, что один из снарядов попал в ЛЭП.

Утром во вторник обстрелы продолжились. СМИ сообщили о попадании в подстанцию в Шебекинском районе.

В Брянской области 20 декабря обстреляли Суземский район. Обошлось без пострадавших, однако повреждены сети электроснабжения и железнодорожные пути.

Также СМИ писали, что на подконтрольных Украине территориях Херсонщины и Запорожья продолжается так называемая фильтрация: СБУ проверяет нелояльное Киеву население. В Херсоне, например, в госизмене обвинили местного раввина, поскольку он разрешал российским военным молиться в синагоге. За это, по информации ИА «Красная весна», ему грозит пожизненное заключение.

Усиленная работа спецслужб

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков рассказал «360», что на новых территориях России не только продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, но и происходят теракты, которые организовывают украинские боевики.

«Люди серьезно боятся, поэтому Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов России навести порядок и прекратить эти теракты», — объяснил он.

Политолог, журналист Юрий Светов добавил, что пока в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях активно работают диверсионные группы, а украинские спецслужбы вербуют сочувствующих среди населения. Российским силовикам предстоит большая и нелегкая работа по выявлению и нейтрализации подобных ячеек.

«Думаю, наши правоохранители и силовые структуры в какой-то мере вспоминают опыт послевоенного времени, того, как это было на Западной Украине, основываясь на том опыте что-то делают. И то, что удалось проделать в Чечне после завершения там военных действий», — сказал он.

Также, по словам Светова, важный фронт работ силовиков будет заключаться в работе с местным населением — людям не только гарантируют социальные льготы и пособия, защиту их прав, но и должны разъяснить российские законы.

«Общий настрой по всей Украине в постсоветское время — пренебрежение к законам, то есть обойти, обхитрить, не выполнить. Плюс последние восемь лет фактической войны на территории республик, где было часто не до закона. И вопрос законопослушности для людей, которые там живут, очень важный и трудный, его надо не только принуждением, но и разъяснением формировать», — заключил собеседник «360».