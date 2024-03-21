Эксклюзив 21 марта 2024, 16:13 «Закон не должен лишать». Почему важно защищать свои права в медицине Адвокат Батурина: медработники должны отвечать за свои поступки Freepik

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В парламент по поручению президента Владимира Путина внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности, чтобы частично отказаться от термина «медицинская услуга». Инициатива должна повысить престиж врачебной профессии. В пояснительной записке указано, что применение к деятельности медиков термина «услуга» означает распространение на их отношения с пациентами закона «О защите прав потребителей». Адвокат Екатерина Батурина рассказала «360», почему используемые в законах и ведомственных актах понятия имеют большое значение для процессуального законодательства в том числе.

«Большое количество статей и размышлений было написано на эту тему и многие специалисты согласны с тем, что понятия „медицинская помощь“ и „медицинская услуга“ требуют корректировки», — отметила Батурина.

Дорогая ошибка

Как уточнила адвокат, не просто разграничения, а различения с последующей корректировкой. В противном случае «ошибка законодателя может дорого стоить потребителю», который лишится возможности ссылаться на закон «О защите прав потребителя» при обращении в суд.

Закон не должен лишать людей возможности защищать свои права. А значит, нужен серьезный анализ понятийного аппарата отрасли, а также судебной практики. Также необходимы новые разъяснения Верховного суда России. Екатерина Батурина адвокат

Давние вопросы

По мнению Батуриной, необходимы не только изменения в законе, но и разъяснения высшего суда страны по медицинским делам. Более того, давно назрели вопросы, касающиеся здоровья, число дел растет.

Это иски не только к государственным, но и к частным клиникам по самым разным вопросам. Люди хотят быть здоровым и хорошо выглядеть, популярна эстетическая медицина <…> Люди должны быть осведомлены о своих правах в медицине открыто, доступно по всем вопросам. Такой подход напрямую влияет на качество медицинской помощи — открытость и доступность. К сожалению, сейчас этого нет. Екатерина Батурина адвокат

Все было бы просто, если бы стояла задача только уточнить понятия, но они тесно взаимосвязаны с процессуальным законодательством об ответственности и наказании, уверена собеседница «360». В вопросах ответственности пока единого подхода нет. Но существует желание определенных групп полностью снять ответственность с медиков, что недопустимо в настоящее время.

Сейчас общество к такому подходу не готово. Каждый должен нести ответственность за свои действия и бездействия, повышать уровень профессионализма. Поэтому выход только один — четкое и конкретное правовое регулирование, а в случае спора — объективный подход к разрешению дела. Екатерина Батурина адвокат

Как отметила адвокат, в начале года президент России сообщил о новых национальных проектах: «Здравоохранение» заменит «Здоровая и продолжительная жизнь». Это означает, что государство продолжает поступательно реформировать систему здравоохранения.

Большие объемы

В поручениях по социально-экономическим вопросам есть также вопрос о целесообразности расширения практики привлечения Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в качестве экспертной организации при расследовании уголовных дел в отношении медицинских работников, совершивших ошибки.

«Вопрос возник в связи с тем, что с недавнего времени экспертизы назначаются Следственно-экспертном центром СК России. Но объем дел очень большой, ведь Следком проводит большое количество экспертиз по уголовным делам из новых регионов, в том числе медицинских», — добавила спикер.

Появилась очередь на экспертизы по врачебным делам, а сроки давности по ним — два года. По мнению адвоката, поручение в том числе направлено на решение этого вопроса.