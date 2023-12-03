Общество 03 декабря 2023, 15:59 «Запускают фейерверки, а потом едут на „скорой“». Как не допустить ЧП с пиротехникой на Новый год Депутат Милонов: стоит пересмотреть подход к частным запускам пиротехники РИА «Новости»

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Новый год многие ассоциируют не только с елкой и оливье, но и с фейерверками. Между тем каждый год появляются сообщения о ЧП, связанных с этим популярным развлечением. О том, почему его еще не запретили, как использовать пиротехнику и остаться невредимым, — в материале «360».

Есть регионы, где уже не первый месяц действует запрет на запуск фейерверков, в новогоднюю ночь исключений не будет. Это, к примеру, Крым. Глава республики Сергей Аксенов пояснил, что ограничение сохраняется из соображений безопасности. Массовых мероприятий не будет по тем же причинам, при этом без елок и праздничного украшения улиц жители не останутся. В Ростовской области использование пиротехники запретили на период с 1 декабря по 1 марта. В Ставрополе решили обойтись без салютов.

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Но в большинстве регионов понимают, что люди все равно будут запускать фейерверки, и не решаются этому препятствовать.

«Выступать против фейерверков политически очень сложно. Ты сразу становишься злодеем — плохо быть человеком, который хочет украсть у людей волшебство, поэтому политики не так активно выступают за запрет фейерверков. Но, если посмотреть объективно, фейерверки <…> оборачиваются большими проблемами как для экономики, так и для людей», — рассудил в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он добавил, что фейерверки даже полезны, когда речь идет об организованном большом мероприятии, например масштабном муниципальном празднике. Но в регионах, где бюджет дефицитный, такие мероприятия нельзя устраивать за их счет.

«Все мы прекрасно понимаем: люди выпили шампанского, смотрят на пшики, им радостно, а потом они пойдут ломать ноги по неотремонтированным дорогам. А когда спросят, где деньги на дорогу, им скажут, что был фейерверк», — заметил парламентарий.

В некоторых регионах с высоким уровнем опасности лучше по понятным причинам ограничить использование пиротехники, в том числе в частном порядке, продолжил Милонов.

Я думаю, что тут надо все-таки выбирать регионы, [где стоит запретить фейерверки], ради безопасности людей: чтобы, прикрываясь праздниками, бесчеловечные люди не провели свою черную мессу. Праздник с детьми превратить в кровавую бойню — часть философии украинского мира. Есть регионы, где низкий уровень опасности, и там, наверное, можно… В ряде регионов я бы ограничивал возможность использовать фейерверки частным образом. Под них может быть замаскирована какая-нибудь гадость. Дарья Трепова* очередная возьмет и что-нибудь устроит. Виталий Милонов депутат Госдумы

Парламентарий признался, что «с легкой завистью» смотрит на некоторые страны Юго-Восточной Азии, где запуск фейерверков — искусство, художественная постановка, «есть на что посмотреть — не просто дешевый бух-бах».

Милонов добавил, что стоит изменить отношение к использованию пиротехники в частном порядке: каждый год вместе с выручкой зарабатывающих на этом бизнесменов растет и количество пострадавших, а то и жертв фейерверков.

РИА «Новости»

«Люди на Новый год выпили, пошли пускать фейерверки, а потом едут в „скорой помощи“, и им срочно пальцы или руки пришивают. Можно было бы побольше освещать эту тему, показывать, к чему приводят такие самовольные фейерверки. Думаю, пострадавшие немного изменили к ним отношение и считают, что лучше бы они смотрели со стороны на фейерверки, которые организовываются профессионалами», — подчеркнул собеседник «360».

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн смотрит на ситуацию трезво: продажа пиротехники разрешена, «огнепоклонничество» в моде, поэтому «надо смириться» с тем, что в Новый год жители, как обычно, будут ее использовать. Стоит только соблюдать технику безопасности, чтобы «не остаться без рук, глаз или чего-то еще».

Во-первых, нельзя запускать фейерверки и бросать петарды в районе жилой застройки — надо уходить от домов. Во-вторых, необходимо убедиться в том, что товар сертифицирован на территории России.

Всевозможные самоделки, которые приходят к нам через границу, все равно проходят и таможенный, и государственный контроль как пиротехнические изделия, поэтому должны отвечать каким-то минимальным требованиям безопасности — чтобы не сгорали раньше времени запальные шнуры, чтобы эта штука не имела возможности взрываться спонтанно. На этикетку со штрих-кодом надо обращать внимание как минимум для того, чтобы не остаться без рук и без глаз. Александр Гофштейн заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса

Гофштейн добавил: высокая цена не означает, что изделие безопасно — оно все равно «может подвести».

«Тем более что в подавляющем большинстве все эти товары не отечественные, а заграничные, и никогда китайские изделия не отличаются безотказностью. Необязательно они могут взорваться — просто могут не загореться. Эта штука все-таки является высокотемпературным источником открытого огня, поэтому, если поблизости есть что-то возгораемое — лес, сухие и гнилые деревья, упавшая листва, хворост, листва, — фейерверк устраивать нельзя», — пояснил спасатель.

Он резюмировал: фейерверки стоит запускать в хорошем настроении, но «не с пьяных глаз», в противном случае шанс пострадать увеличится.

Еще один момент, который стоит учесть: пиротехнические эксперименты могут напугать ваше домашнее животное.

«Все зависит от конкретного питомца. Если, например, ваша собака как-то негативно относится к таким вещам, то лучше всего по максимуму отстранить ее от этого — найти какую-нибудь чистую комнатку с плотными шторами, кладовку, где животное может переждать праздник. Чтобы и оно было в уюте, и владелец был спокоен», — посоветовал в разговоре с «360» зоопсихолог, специалист по домашним животным Мирослав Волков.

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Он отметил, что пытаться выработать у животного привыкание к «тому, что рядом что-то взрывается», уже поздно, для этого нужны методичная работа, обучение и тренировки. Остается только организовать для питомца уютное укрытие.

Или, возможно, все-таки воздержаться от запуска пиротехники — на всякий случай.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.