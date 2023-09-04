Общество 04 сентября 2023, 17:36 Сайты с инструкцией по обходу ограничений могут начать блокировать. Запретят ли VPN? Координатор Парфентьев: VPN не всегда используют для обхода блокировок в Сети Unsplash

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Минцифры представило проект, по которому Роскомнадзор может получить право блокировать сервисы, размещающие информацию о способах обхода блокировок. Общественное обсуждение инициативы пройдет с 1 по 15 сентября. Мера может коснуться и сайтов со списками VPN, а также с инструкциями по созданию собственных частных сетей и прокси-серверов. Как работает VPN и способствует ли он обходу блокировок, разбирался «360».

Что такое VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) создает зашифрованный и защищенный туннель между устройством и сервером. Этот туннель позволяет интернет-трафику проходить через VPN-сервер, прежде чем он покидает его и направляется в Сеть.

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В результате все данные, передаваемые между устройством и сервером VPN, защищены определенным кодом, что делает их недоступными для третьих лиц: интернет-провайдеров, хакеров и даже некоторых органов спецслужб.

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Принципы работы

— Шифрование данных. Вся информация, передаваемая с устройства в интернет, попадает в зашифрованной форме. Значит, даже если кто-то смог бы перехватить эти данные, они были бы недоступны и непонятны без соответствующего ключа для разблокировки информации.

— Изменение IP-адреса. VPN также позволяет изменить IP-адрес. Вместо того чтобы потреблять данные интернет-провайдера, пользователь использует IP-адрес сервера VPN. Это помогает обеспечить анонимность и приватность, так как онлайн-действия будут связаны с IP-адресом от VPN, а не с фактическим.

— Обход географических ограничений. VPN можно применять и для обхода географических ограничений. Если подключаться к серверу VPN, расположенному в определенной стране, трафик будет выглядеть так, будто он исходит из этой точки мира. Такую функцию часто используют для доступа к контенту, ограниченному географически.

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Механизм VPN-сервисов

VPN — это мощная технология, которая позволяет обеспечивает безопасность, конфиденциальность и анонимность в интернете. Чтобы получить нужный функционал, человек выполняет ряд действий, запускающих цепочку в приложении.

Запуск VPN-клиента

После установки VPN-клиента пользователь запускает сервис. Обычно на главном экране клиента появляется возможность входа в аккаунт, если человек уже зарегистрирован у выбранного VPN-провайдера.

Аутентификация

Клиент сервиса вводит свои учетные данные, чтобы войти в аккаунт VPN-провайдера. Некоторые провайдеры также требуют двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. Тем не менее на этом этапе может быть утечка информации, поэтому нужно аккуратно использовать подобные приложения.

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Выбор сервера

После успешной авторизации пользователь выбирает сервер, к которому он хочет подключиться. VPN-провайдеры обычно предоставляют список в разных странах или городах с различными видами подключения.

Шифрование трафика

Когда соединение установлено, весь интернет-трафик, генерируемый устройством, начинает передаваться через защищенное VPN-подключение. Данные шифруются на гаджете, а затем попадают в VPN-сервер для дешифровки.

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Изменение IP-адреса

При подключении к VPN-серверу устройство получает виртуальный IP-адрес, зависящий от выбранного сервера. Это позволяет скрыть реальный IP-адрес пользователя и анонимно использовать интернет.

Перенаправление трафика

Вся информация, включая данные о посещенных веб-сайтах, загружаемых файлах и переписках, направляется через зашифрованное соединение к VPN-серверу. Это защищает данные от прослушки и повышает безопасность при использовании общедоступных сетей.

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VPN — всегда незаконные действия?

Координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал «360», что существуют две полярные точки зрения об использовании VPN.

Первая основывается на том, что VPN — средство безопасности, которое защищает людей от негативного программного воздействия. С другой стороны — виртуальная частная сеть делает пользователей более уязвимыми, поскольку данные попадают в руки стороннему сервису, который может быть незащищенным.

Это как человек в середине. Соединение проходит через VPN-сервер, который может видеть реальный IP-адрес и получает доступ к некоторым видам конфиденциальных данных. Урван Парфентьев

Рассматривать VPN только как средство для обхода блокировок, по словам эксперта, неверно, потому что такие сервисы нужны для разных целей. Например, VPN-приложения обеспечивают безопасность в общедоступных сетях Wi-Fi, не нарушая законодательство России.

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Поможет ли блокировка сайтов

Парфентьев предположил, что люди, которые используют виртуальную частную сеть для неправомерных действий, будут искать способы, чтобы продолжить свою деятельность.

«Такая информация может распространяться не только на сайтах и соцсетях, но и в каналах в мессенджерах. Далеко не все мессенджеры готовы сотрудничать. Скорее всего, если подобный запрет (блокировать сайты, если на них разместят способы обхода уже заблокированных интернет-ресурсов — прим. ред.) будет введен, люди все равно дотянутся до информации о том, как обойти блокировки», — выразил уверенность собеседник «360».

По словам эксперта, на сайтах и дальше будет работать технология, применяемая к различным видам противоправного контента. С социальными сетями будет та же процедура, но с привлечением закона, в соответствии с которым администрация соцсетей сама обязана выявлять и блокировать запрещенные сведения.