Российским школьникам запретили мобильные телефоны: учителя против идей Минпросвещения | 360°

Общество 31 августа 2022, 19:34 Поделиться Telegram

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Viber «Прогресс отменить нельзя». Как педагоги отреагировали на запрет смартфонов в школах Заслуженный учитель России Ямбург: нельзя отбирать смартфоны у школьников Ребенок со смартфоном

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День знаний в российских школах решили отметить без мобильных телефонов. Министерство просвещения постановило запретить гаджеты на уроках. Детали нового закона пока не известны, но некоторые педагоги уверены — смартфоны нужны.

Школьникам запретили телефоны

С 1 сентября в российских школах, согласно санитарным правилам, запретят использовать мобильные телефоны на уроках, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На сайте ведомства сказано, что речь идет о «Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вступивших в силу в январе 2021 года.

Идею запретить школьникам пользоваться гаджетами высказал помощник президента, бывший глава Министерства культуры Владимир Мединский на заседании Московского педагогического совета. По его словам, смартфоны зачастую отвлекают от учебного процесса. Поэтому Мединский предложил убирать телефоны на время уроков в «шкафчики какие-нибудь».

Идею поддержал первый зампред комитета по образованию Александр Мажуга, который призвал оборудовать отдельные шкафчики как в классах, так и в холле, где есть гардероб, сообщил Telegram-канал «Подъем!». Однако чиновники не уточнили, кто именно будет нести материальную ответственность в случае поломки или пропажи устройств и за чей счет хотят приобрести пресловутые «локеры».

Школьникам и ранее нельзя было играть в смартфон на уроке или тем более звонить по нему. Но многие педагоги использовали гаджеты для работы: детям давали ссылки на задачи, специальные приложения, устраивали квесты и соревнования. Также под запрет попали электронные учебники и тетради.

Как именно и кто будет контролировать отсутствие гаджетов на уроках — пока не ясно. Обыскивать ребенка учителя не имеют права, как и забирать у него что-либо. Можно обязать подростков самостоятельно сдавать телефоны, но заставлять их это делать противозаконно.

Председатель «Московского городского родительского комитета» и эксперт рабочей группы «Семейная политика и детство» при экспертном совете правительства Руслан Ткаченко заявлял, что без навыков цифрового общения детям будет сложно выиграть конкурентную гонку. Наоборот, нужно проработать интеграцию гаджетов в процесс обучения. А вот неспособность учителя пользоваться современными устройствами в процессе обучения заставляет задуматься о его профессиональной пригодности.

Запреты не смогут остановить прогресс

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург в разговоре с «360» высказал мнение, что министр просвещения погорячился с новым законом.

Министр ссылается на санитарно-эпидемиологические нормы. Я их знаю наизусть — ни в одной строке там нет запрета использовать мобильные телефоны. Допускаю, что может быть такая школа, где управляющий совет примет решение запретить их. Ради бога, школа имеет на это право. Но отбирать мобильные телефоны мы не можем — это личная собственность Евгений Ямбург.

Мобильный телефон — форма контроля и оперативной связи родителей с детьми, добавил Ямбург. К тому же, по его словам, прогресс отменить нельзя. Понятно, что в интернете попадается немало гадостей, но там есть и полезные вещи. Например, на уроках физкультуры с помощью гаджета ребенок может контролировать пульс и давление — стать субъектом своего здоровья, а на уроках географии может определить высоту горы.

«Вот у меня панели в школе, там QR-коды. Ребенок забыл, например, поэму Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“. Он направляет на них свой гаджет — и уже поэма у него в телефоне или на планшете. Наконец, самое главное: только у никуда не годного учителя дети на уроке будут играть с телефонами. А у нормального учителя они будут включать эти телефоны по команде в целях интеллектуального и прочего развития. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад», — подчеркнул педагог.

Собеседник «360» также напомнил, что запретный плод сладок. Ничто не помешает учащимся сдать один смартфон, а второй оставить в кармане. Кроме того, непонятно, кто именно будет нести материальную ответственность в случае поломки или пропажи гаджета — школа или учитель, подытожил Ямбург.

Инициатива назрела

Однако не все согласны с такой точкой зрения. Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в интервью радио Sрutnik заявил, что инициатива давно назрела.

«Главная причина — подготовка более чистой среды, которая не отвлекает учащихся во время занятий. Но дополнительно с этим я вижу плюсы в том, что учащиеся не будут моделировать не очень регламентное поведение для своих одноклассников», — сказал он.

По мнению кандидата экономических наук, знания не только нужно найти, но и научиться осваивать самостоятельно — без «электронного помощника».

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